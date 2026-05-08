Évek óta a kínai autógyártók megjelenése foglalkoztatja a piaci szereplőket. Magyarországon és az Európai Unió más országaiban is ez az egyik fő téma az autókereskedelmi szakmában. Tavaly hazánkban a BYD volt a piacvezető a kínai márkák között 2412 forgalomba helyezett autóval, kényelmes előnnyel az 1880 autót regisztráló MG előtt.

A harmadik az Omoda lett, 1217 autóval a DataHouse adatai szerint. Ha ehhez hozzáadjuk az importőr másik márkáját, a 987 autót forgalomba helyező Jaecoo számait, akkor vezérképviseletként a Genius Automotive Europe követte a Szegeden gyárépítésbe fogó BYD-t.

Átrendeződést hozott a Chery

Idénre azonban a 2025 szeptemberétől forgalmazott Chery átrendezte a kínai márkák sorrendjét. Az exportban hagyományosan erős konszern névadó márkája 2026 első negyedévében 820 forgalomba helyezett autóval az első helyre lépett a kínai autógyártók háziversenyében, mindössze két autóval megelőzve a BYD-t. Az ebbéli elsőség fontos eredmény az egymás áraira, akcióira, kommunikációjára nagyon figyelő kínai autómárkák harcában.

Áprilisban a Chery növelni tudta előnyét. A DataHouse közlése alapján 1259 regisztrált autóval a piaci részesedésük elérte a 2,61 százalékot, megelőzve a Daciát és az Opelt. Az áprilisi piacrész elérte a 3,71 százalékot. Az első négy hónap után a BYD 1190 autóval 2,46 százalékon áll, az MG a másik dobogós 1,34 százalékkal és 645 autóval.

Ezt a lendületet kívánja megtartani az importőr a Tiggo 8 belépőárának 11 400 000 forintra engedésével. A Tiggo 8 egy öt vagy hét üléssel gyártott SUV, az összeg a 147 lóerős, 1598 köbcentis turbós benzines alapmodellre vonatkozik, a hétgangos kettős kuplungos sebességváltóval. Az autónak 10,6 másodpercre van szüksége, mire eléri a 100 km/órás sebességet és 180-ig gyorsul, szabványos átlagfogyasztása 7,8 l/100 km.

Vesznek fel hitelt a magyar vevők?

Mihályi Norbert, a Chery országigazgatója szerint azt mérlegelték, hogy mivel lehetne felébreszteni a piacot? Erre lett az ő megoldásuk a 11,4 milliós ár kombinálása az egy százalékos finanszírozással, amely a többi modellre is vonatkozik. Az elismert szakember arról is beszélt, az ajánlatot május elsejétől 10 hétig tartják, hogy megmaradjon a kínai szereplők között áprilisban is piacvezető márka lendülete.

Ismerve az MNB jelenleg 6,25 százalékos alapkamatát, aminél csak drágábban jut kölcsönhöz egy autóimportőr, a vezérképviselet nem kevés pénzt áldoz erre az ajánlatra. (Amit a 7-8 százalékos kamatú normál autóhitelekhez képest az ügyfelek nyilván jól fogadtak, mert a saját megtakarításuk többet kamatozik annál, amit itt a kölcsönpénzért ki kell fizetniük.)

Iparági forrásaink szerint az importőr befektetésként tekinthet erre, ami a márka megismerését, autóinak gyorsabb terjedését szolgálja. Arra a kérdésre, hogy van-e bármilyen árrés a belépő Tiggo 8-on, iparági forrásunk nem tudott egzakt választ adni.

Meglátása szerint ez is invesztíció a márka jövőjébe, amit a márkakereskedő-hálózat bővítése szolgál. Úgy tudjuk, hogy a most 23 tagú hálózat a közeljövőben újabb tagokkal bővülhet, kettővel a Dunántúlon és egy dealerrel a Tiszától keletre.

Nyomást jelenthet a Geely

Feltételezésünk szerint az árcsökkentés összefüggésben állhat a Geely piacra lépésével Magyarországon. A hazai dealerhálózattal 2026 februárjában nyitó kínai konkurens nem titkoltan piacvezető szerepre tör a kínai konkurensek között – ám ennek csak a jelenleginél sokkal szélesebb modellválasztékkal van realitása.

A Geely tervezett hódításának egyik eszköze a Geely Starray EM-i EX. A konnektorról tölthető akkus hibrid SUV elektromos hatótávja a kisebb akkuval 83, a nagyobbal 136 km a WLTP vegyes ciklusa szerint. A 12 999 0000 forinttól megvásárolható, ötszemélyes plug-in hibridet Magyarországon elsőként a Vezess tesztelte.

“Több mint 3000 kilométert tettünk a tesztautóba, amelyet Fehér Patrik kollégánk így értékelt: A Geely Starray EM-i egy hétköznapi, a kényelmet előtérbe helyező polgári autó, és nem is törekszik arra, hogy ennél többnek láttassa magát.”

“Hatékony és takarékos erőforrása köré egy olyan test épült, melyben komfortosan elfér egy család a motyóival együtt. Lehetne jobb a futóműve és a kormány is kaphatna hagyományosabb alakot, de ezekkel a mindennapi használat mellett is együtt lehet élni. (…) Ár-érték arányban jelenleg, szegmenseken átívelően, a Starray EM-i számít tesztünk megjelenésekor Magyarország egyik legjobb vételének.”