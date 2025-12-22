A minap tesztautóért indult kollégánk a Chery modellek magyarországi forgalmazójának telephelyére, ahol igen érdekes járművekbe botlott: teljes “harci díszben” pompázó, vadiúj rendőrautók sorakoztak a kerekedésben és az udvaron.

Szóval úgy tűnik, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság néhány Chery Tiggo 7 típusú szolgálati járműre tett szert.

A Chery márka autóinak forgalmazása 2025 szeptemberében startolt el Magyarországon. A Chery a legnagyobb kínai autóexportőr, amely tavaly 2,6 millió autót gyártott, és ezek közül 1,1 milliót adott el Kínán kívül.

A Tiggo 7 orrában 1,5 literes turbós benzinmotor található, amelynek csúcsteljesítménye 143 lóerő, ami mellé a 204 lóerős villanymotor is odateszi a magáét. A rendszerteljesítmény 279 lóerő, ami 180 km/órás csúcssebesség elérésére és 10,8, illetve 10,3 másodperces 0-100 km/órás sprinthez elegendő. Az elektromos motor energiaszükségletét a 18,3 kWh kapacitású LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátor fedezi, ami 90 kilométeren felüli tisztán elektromos hatótávra elegendő.

De nem csak rendőrök vásároltak a kínai gyártó járműveiből, hanem a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem is.

Galéria

5 fotó

A Vezess videós bemutatója a Tiggo 7-es és 8-as modellről:

