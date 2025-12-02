Hétfőn ünnepélyes keretek között vehetett át nyolc új szolgálati gépkocsit a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság – írták közösségi oldalukon a hajdósági egyenruhások. A négy civil (teljesen fekte) és négy rendőrségi “egyenruhába” öltöztetett autót a BMW Group Magyarország ajánlotta fel a társadalmi felelősségvállalás jegyében.

A BMW X3 M50 xDrive és BMW X3 20 xDrive típusú gépkocsik a Debreceni Rendőrkapitányság közrendvédelmi és bűnügyi szakterületein teljesítenek majd szolgálatot.

Az X3 M50 48 voltos hibridrendszerének teljesítménye 398 lóerős, amelyből a hathengeres benzinmotor 381 lóerős, a villanymotor pedig 18. Egy ilyen autó alapára 32,6 millió forint. A belépőmodell pedig (az X3 20 xDrive) 208 lóerős és 23 millió forintba kerül.

Videó is készült az átadóról:

Legutóbb 2024 év végén kapott a debreceni rendőrség nagyobb mennyiségű bajor rendőrautót. Akkor négy autó érkezett a megyeszékhely egyenruhásaihoz, 3 darab BMW 330i Touring és 1 darab BMW 330i Limousine formájában.

Akkor a Vezess is jelen volt az átadón, nézd meg galériánkat:

