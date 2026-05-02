Nem mindennapi bejelentés futott be múlt szerdán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrségre Hajdúböszörményből. Egy férfi jelezte, hogy valaki egyszerűen elhajtott a háza elől a saját autójával. Az egyenruhások azonnal akcióba léptek, még aznap azonosították és elfogták az elkövetőt.

A 34 éves férfi beismerő vallomást tett a gyanúsítotti kihallgatásán. Elmondása szerint egy rokonától indult el haza gyalog, de mivel elment a kedve a sétálástól, ezért úgy döntött, hogy “szerez” magának egy autót, hogy hazajusson. Több autót is megpróbált kinyitni, végül egy Ford Fiestánál sikerrel járt. Meglepő módon azonban ezek után nem a lakóhelye irányába vette az irányt, hanem csak céltalanul furikázott Hajdúböszörményben.

Miután megunta a kocsikázást, leparkolt az autóval egy benzinkút mögött, majd ismét gyalog folytatta tovább az útját. Nem távozott üres kézzel: még mielőtt hazaindult volna, a kesztyűtartóban talált néhány ezer forintot magához vette. Kihallgatásán az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa, így nem csak a jármű önkényes elvétele, hanem engedély nélküli vezetés vétsége miatt is büntetőeljárás indult vele szemben. Előbbiért akár két évig terjedő szabadságvesztés is járhat, utóbbi miatt pedig akár 300 ezer forintos pénzbírságot is kaphat.

Nem ez volt az egyetlen a közelmúltban Magyarországon, hogy valaki úgy lopott autót, hogy benne volt az indítókulcs. A hajdúböszörményi tulajdonos viszont szerencsésen megúszta, mivel nem törték össze a kocsiját. Korábban a Vezess is beszámolt róla, hogy Sopronban egy autós már nem volt ennyire “kiváltságos”. Ő is benne felejtette az indítókulcsot az autóban, amit két fiatal ki is szúrt. A kocsiját elvitték és rommá törték, egy időre még a vasúti közlekedést is fel kellett függeszteni emiatt.

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség tehát arra figyelmezteti az autó tulajdonosokat, hogy ne hagyják benne az indítókulcsot az autóban és ha kiszálltak a gépkocsiból, akkor mindenképpen zárják be azt!