Hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást egy férfi ellen a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség.

A férfi Kecskeméten, 2026. április 23-án utasaival együtt az út mellett várakozott autójában, amikor odalépett hozzájuk két rendőr, hogy igazoltassák őket. A közeledő rendőröket észrevéve a férfi beindította az autót, majd a rendőrök felszólítása ellenére elindult, és gyorsítva a rendőrök felé vette az irányt.

A jármű útjából félre ugró két rendőr egyike célzott lövéseket adott le az autó kerekére. Az autó megrongálódott, de a sofőr tovább hajtott. A jármű elakadt, de kiszabadította, és visszafordult a rendőrök felé, akik újra rálőttek az autóra.

A férfi ekkor sem állt meg, hajtott, amíg az autó bírta. Amikor végleg megállt, bicskával a kezében szállt ki a kocsiból, ami nem javított a helyzetén. A rendőrök megbilincselték, majd átkutatták a járművet, amelyben kis mennyiségű kábítószert találtak. Az már később derült ki, hogy nem ez volt menekülésének egyetlen oka: korábban bevonták ajogosítványát.

„A nyomozó ügyészek az autó sofőrjét hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége és tartással elkövetett csekély mennyiségű kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatásának elrendelését.” – írja az ugyeszseg.hu.