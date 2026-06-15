Kedden a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolajé viszont hét forinttal csökken.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Könnyen elképzelhető, hogy ezen a héten további árcsökkenések jönnek majd, miután Donald Trump amerikai elnök megállapodást jelentett be Iránnal, amelynek hírére jelentősen csökkent az olaj hordónkénti jegyzésára.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 641, a gázolajé 671 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 46, a gázolajé 56 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

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