Ha olyan autót keresünk, amivel stresszmentesen és kompromisszumok nélkül tudunk lenyelni kontinensnyi távolságokat, a fizika alaptörvényei szerint két dologra van szükségünk: a lehető legalacsonyabb fogyasztásra és a lehető legnagyobb energiatároló kapacitásra.

Ebben a műfajban a jelenlegi „modern” alternatív hajtásokkal szemben van még némi előnye a klasszikus belső égésű motoroknak.

A német Auto Bild kollégái a valós (reális) hatótávra voltak kíváncsiak legújabb összehasonlító tesztjükben. Nem kivételeztek, rengeteg autót zavartak végig a jól bejáratott, 155 kilométeres tesztkörükön, ahol az országút, az autópálya és a városi forgalom váltakozik.

Fontos kiemelni, hogy a német tesztelők sem az éjszaka közepén, kamionok mögött szélárnyékban vitorlázva vezettek, hanem nappal, normál forgalmi körülmények között. Az általuk mért adatok tehát komolyabb erőfeszítés nélkül, a mindennapokban is reprodukálható értékek.

A top 15-ös listára kerüléshez minimum 800 kilométeres valós hatótávot kellett produkálni.

A teszt feketén-fehéren bebizonyította, hogy ha hatótávolságról van szó, a dízelmotornak – egy ésszerű méretű üzemanyagtartállyal párosítva – jelenleg ez a vadászterület maradt meg. A legjobb tizenötből tíz autót öngyulladós motor hajt, míg a maradék öt benzines (többnyire kisebb-nagyobb mértékben elektrifikálva).

Ebből a benzines/hibrid mezőnyből az Opel Grandland 1.2 Hybrid emelkedik ki a maga 932 kilométeres egyhuzamban megtehető távjával. Egy közepes méretű, 55 literes tankkal szerelt SUV-tól ez parádés eredmény, de az abszolút rekorder még erre is ráver egy kört.

A király: Škoda Superb 2.0 TDI

A mezőny élére a Škoda Superb 2.0 TDI állt fel, amellyel a valóságban is stabilan számolhatunk 1100 kilométeres hatótávval. Ez a fent említett, vegyes tesztkörülmények között egészen elképesztő teljesítmény.

Ráadásul a 66 literes tartályt bárhol, percek alatt csurig tölthetjük. Egy ilyen autóval lényegében egyetlen rövid megállóval átszelhetjük fél Európát. Sőt, ha egy kicsit visszaveszünk a tempóból, ez a Superb egyetlen tankolással ennél jóval elképesztőbb távolságokat is képes megtenni.

Ahogy a német kollégák is rávilágítanak: ha valaki rendszeresen hosszú távokat autózik, szinte mindegy, hogy kombit, szedánt vagy SUV-ot választ, a hatótávot még mindig a dízelmotor biztosítja.

12 fotó

A 15 legnagyobb valós hatótávolságú autó (Az Auto Bild tesztje alapján)

1. Škoda Superb 2.0 TDI – 1 100 km

2. BMW 520d Touring – 967 km

3. BMW 220d Gran Coupé – 942 km

4. Opel Grandland 1.2 Hybrid – 932 km

5. Audi A6 Avant TDI – 909 km

6. BMW 118d – 905 km

7. Renault Symbioz Hybrid – 905 km

8. Mercedes-Benz E 450 d T-Modell (Kombi) – 904 km

9. Kia Sorento 2.2 CRDi – 881 km

10. Audi A3 Sportback 35 TDI – 860 km

11. BMW 318d – 842 km

12. Toyota Hilux 2.8 D-4D – 842 km

13. VW Tayron 2.0 TDI – 828 km

14. VW Tayron 1.5 eTSI – 820 km

15. Audi A5 TFSI – 800 km