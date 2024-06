A sajnos egyre gyakoribb rossz példák ellenére a Škodánál mintha olyan emberek tervezték volna meg a belsőt, akik ültek már autóban, sőt vezetni is szoktak, nem pedig egy monitor mögött ülve találnak ki marhaságokat. Eltekintve a VW-konszernél rendszeresített idétlen lámpakapcsolótól, nagyjából semmi baja nincs a Superb belsejének. Minden észszerű, logikus, amit menet közben biztonságosabb gombbal kezelni, annak saját, igazi gombja is van.

A klímavezérlés tekerőgombjai azért már az overkill kategóriába tartoznak, úgy látszik, oda csak be kellett pattintani egy, illetve dehogy egy, rögtön három kijelzőt. Az amúgy méretes, remek fogású gombok közepén lévő kijelző az aktuális funkciót jelzi, a két szélsőnél ez lehet a hőmérséklet, vagy éppen az ülésfűtés, ülésszellőztetés fokozatválasztója is. A középső programozható – le lehet hagyni róla a feleslegesnek ítélt funkciókat –, ez lehet hangerőszabályzó, a ventilátor fokozatállítója, vezetési módok közti választó, vagy akár a térkép zoomgombja is.

Már a kombi változatnál is száműzték a kézi váltót, így nem meglepő, hogy az ötajtós karosszériaváltozat is csupán automatikus váltóval rendelhető. A középkonzolról eltüntetett váltókar helyét teljesen beépítették, ezernyi rakodóhely, akár 45 W teljesítményű USB-C töltőpontok, amelyből egy fent, a visszapillantó mellett a fedélzeti kamerát tudja táplálni – a vezeték nélküli, indukciós töltőfelület 15 W teljesítményű, és léghűtéses –, illetve pohártartó költöztek az eltűnt váltókar helyére.

Magát a fokozatválasztót a kormány mögé helyezték át, forgatható végű bajuszkapcsoló formájában. Jó megoldás, de meg kell szokni, hogy minden egyebet a bal oldali bajuszkapcsolóval kell intézni.

A kormány mögött 10 colos képernyő a műszerfal, a középkonzolon lévő monitor pedig 13 colos, és van még színes head-up display is, méghozzá a jobb, szélvédőre vetítős fajtából. A komfortot masszázsfunkciós ülés, hangulatvilágítás javítja. Új a kétfelé nyíló fedelű könyöklő, és a Superbnél megszokott, az ajtóba rejtett esernyő pedig fenntartható forrásból származó anyagokból készül, bármit is jelentsen ez. A berendezéshez használt anyagok szépek, kellemes őket megérinteni, és az összeszerelés minősége is kiváló.

Hogy van-e elég hely a Superbben, azt a kérdést nem is érdemes feltenni, mert van. Annyi, hogy sosem fogy el, a második üléssorban még akkor is terpeszkedni lehet, ha előtted egy hormonzavaros hegyi troll ül, csontig hátratolt ülésben. Magasan van a tető is, és a hátul pöffeszkedést a fejtámlából lehajtható kis betétek teszik még komfortosabbá, amelyek szunyókálás közben megtámasztják a fejet.

De nem csak ennyi mágia van a Superbben, okosmegoldásokból 28 különböző található benne, kezdve a tölcsérré fordítható ablakmosó-betöltő kupaktól, az ajtóban lévő apró szemetesen, érintőképernyő-tisztító izén, telefontartón át a már újrafelhasznált anyagból készülő, a tankfedélből kiszedhető jégkaparóig.

Csomagtartója alapból 645 literes, amit a háttámlák ledöntésével 1795 literre lehet növelni. Persze itt is temérdek jó ötlet segíti a pakolást, vannak csomagrögzítők, 12 voltos csatlakozó, szatyorakasztó, rafinált működésű roló, a csomagtartó legalján pedig pótkerék.