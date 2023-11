Sokszor az első métereken már eldől, hogy egy autó jól sikerült-e vagy sem. Az E-ről már akkor tudtam, hogy ez egy valódi Mercedes, amikor kifordultam a lehetetlenül szűk Kárpát utcai garázsból. utoljára ilyet az S-osztályban éreztem úgy két évvel ezelőtt, ez valami nagyon hasonló. Egy dolgot leszámítva, az üléspozíciót. Az első párszáz méteren vagy háromszor álltam meg azért, hogy beállítsam az ülést és a kormányt, de nem találtam benne a helyem.

Magasan van az ülés és a kormány is, ráadásul nem is húzható ki eléggé, ami ritka furcsa egy ilyen limuzinban. A műszerfal elrendezése tehet róla, ha lejjebb állíthatnám, teljesen ketté vágná a kijelzőt, így csak a tetejébe takar bele. Ez sem ideális. Ugyanez a baj az EQ szériában is, sajnos a belsőépítészet az E-re is ráragadt. Hozzá kell szokni, ebben például nagyon más, mint az S.

Ringat a futómű, úszik az E és közben tolja maga előtt a csillagot, amit látok az ülésből. Ez olyan klasszikus, olyan eredeti, de a korábbiak súlyos, nagyon komoly autó érzete helyett az új E inkább légies jelenség. Az irdatlanul masszív karosszéria érzése itt is megvan, hiába a kegyetlenül rossz utak, semmi nem szólal meg odabent, csak a tűpontos Burmester hifit hallom.

Néha beleszól a dízelmotor halk morajlása, ha éppen gyorsítottam volna egy nagyobbat, de semmi drámai, mellette állva sem hangosabb egy bármilyen benzinesnél. Van benne erő, de attól sem fogjuk megfejelni a fejtámlát, egyszerűen csak odébb tolja az E-osztályt, mintha mise történt volna. Olyan nyugalom van az utastérben, hogy ennél több vehemenciára jelen pillanatban egyáltalán nem is vágyom.

Korán sötétedik már, így a fényszórók megmutathatják, mit is tudnak valójában. A fényerő csak a kezdet, viszont nem ajánlanám senkinek, hogy a távolsági fény útjába álljon, simán látom vele, mi történik majdnem egy kilométerrel távolabb. Egy dolog hiányzik, a fotonágyúk hangja villantáskor.

Szűkül az út egy felújítás miatt, amit navigációs adatokból és a radarokból azonnal felismer az E-osztály, és megjelenik előttem az úton egy határozottan megvilágított sáv, ami fordul is, ha igazítok a kormányszögön. Ez az autó szélességét mutatja, hogy lássam, hol fogok elférni. Megjelennek a nyilak is, ha hozzáérek a felfestéshez a kerekekkel, és többféle figyelmeztetést is tudna vetítetni, de nekem már ez is bőven elég meggyőző.

Kormányzása puha, szinte teljesen érzéketlen, ami nem feltétlenül baj, de egy kis súlyozás jobban állna neki. A kormányszög olyan komoly, mint akár egy 124-esnél, és itt még összkerékhajtás sincs, vagyis borzasztóan szűken lehet fordulni és parkolni vele. Néha már túl szűken is, gondolni kell arra, hogy a hátulja is fordul.

Úgy rugózik, mintha csak egy motorcsónakban ülnék, lassan bólogat a hosszú karosszéria. A futómű viszont egy olyan álom, amiben itt-ott megjelenik egy karakter, akivel piszkosul nem szeretnél találkozni. Rendben, hogy Magyarországon kritikán aluli a legtöbb út, és erre nem lehet felkészíteni egyetlen autót sem, de az E feltűnően sokszor bukdácsol, és néha olyan ferdén döccen a hátulja, mintha valami olcsó csatoltlengőkaros vacak lenne alatta.

Ez ritka, de naponta párszor azért előfordult a teszthét alatt, amitől semmiképp nem mondanám tökéletesnek az E-osztályt. Az is igaz, hogy Porschén kívül talán semmiben nem ültem még, aminek a légrugózása ennél jobb lett volna itthon. Fogyasztásával nagyot gurít az E 220 d, 6-6,5 liter közötti átlagos produkált tankolás szerint, amivel 1000-1100 kilométeres hatótávolságot képes nyújtani.