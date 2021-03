Pár hete járt nálunk egy Volvo XC60-as, szinte teljesen ugyanígy kinéző belsővel, kárpitozással, így nem volt annyira meglepő az S60-as belsejének otthonos hangulata, igényes anyaghasználata. A letisztult, szinte kilúgozott utastérben semmi nem vonja el a vezető figyelmét, nincsenek öncélú formai játékok, csak egy jól áttekinthető, kevés gombot és kapcsolót mutató berendezés. Amit remek anyagokból, érzésre beton szilárdságúra építettek össze. Kicsit jobban elmélyedve a részletekben, azért találni szépséget bőven az autóban, ilyen a különleges, elforgatós motorindító kapcsoló, vagy a vezetési módválasztó görgőgombja, de egyediek a légbeömlők pöckei és a kormány gombjai, vagy a függőleges tájolású középkonzoli monitor is.

Kényelmes a finom kárpitozású, állítható ülőlap-hosszúságú ülés, bár az egybeöntött, minden magasságban biztonságos fejtámla nem a kedvencem, de értem a koncepciót, ez így még mindig biztonságosabb, mint egy rossz magasságban rögzített, de bármikor ide-oda állítható darab. Az első komforttal, helykínálattal nincs baj, de egy sorral hátrébb már összeszűkül a tér. Szokás azt hinni, hogy a limuzinok tágasak, van láb-és fejtér is gazdagon, de ez nem feltétlenül van így mindig. Itt például már a hátsó ajtónyílás is szűk, illetve a fejtér is kevés 190 centiméteres magasság mellett, és a saját igényeim szerint belőtt első ülés mögé sem igazán kényelmes beülni, kevés a lábtér, és a lábfej sem fér be az első ülés alá. Ellenben jut klímavezérlő konzol, légbeömlő és a USB csatlakozópár is a hátsó utasoknak.

Csomagtartója 436 literes, és a ledönthető hátsó üléstámlák elfektetése után nagyjából sík felületet lehet kialakítani a holmiknak, de a háttámlák reteszeléséhez használt csatlakozók érthetetlen módon, csúnyán belelógnak a hasznos térbe. Leghátul rendesen bevilágított tér, 12 voltos csatlakozó és csomagrögzítő fülek segítik a helyükre pányvázni az úti holmit, a padló alatt pedig szükségpótkerék lapul az emelő és egyéb szerszámok, kiegészítők mellett.