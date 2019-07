Külsejéhez hasonlóan az utastérben is a vízszintes vonalak a meghatározóak, óriási felületet fednek le a széles, lapos légbeömlők, középen pedig impozánsan nagy képátlójú, alig 13 mm vastag érintőképernyő trónol. Ergonómiailag szinte kikezdhetetlen az Audi-modellek belső kivitelezése, és így van ez az új A4-esben is. Minden a helyén, a kezelőszervek használata intuitív, a kivitelezés, működés is meggyőző, még a head up display finomhangolását is képesek voltak úgy megoldani, hogy ne menük mélyén kelljen utána kutakodni. USB csatlakozóból A és C típusú is található a fedélzeten, és induktív telefontöltő felületnek is jutott hely.

Új a vezető felé billentett érintőképernyőn futó rendszer – az A8-ban található hasonló -, amely az okostelefonok kezelési könnyedségét nyújtja, online funkciókkal, hangutasításokkal és az Audinál már megszokott, látványos Google térkép használatával.

Csomagtartója 460 literes – ez a négyajtós változaté –, míg az Avanté 495 literes, lehajtott hátsó üléstámlákkal viszont akár már 1495 liternyi csomagot is képes elnyelni, mindössze 63 centi magas peremével pedig pakolni is könnyű a csomagtartót, amely rozsdamentes acélbetéttel a karcoknak is ellenáll.