Továbbra is nagyon széles hajtáslánckínálat tartozik a Passathoz. Benzinesből háromféle TSI-vel rendelhető majd a Passat, 150, 190 és 272 lóerővel és mindegyik megfelel az Euro 6d Temp előírásainak. Nincs még veszve a dízelmotor sem, az új fejlesztésű 2,0 literes TDi Evo most mutatkozik be az új Passat motorválasztékában, 150 lóerős teljesítménnyel, és az elődhöz képest jelentősen kisebb CO2 kibocsátással. Ezen kívül még háromféle dízelmotor van a katalógusban, 120, 190 és 240 lóerős csúcsteljesítménnyel.

Megújult a Passat konnektorról is tölthető hibrid változata a GTE is, amelynek akkumulátorcsomagja a korábbinál 31 százalékkal több energiát képes tárolni. A 13 kWh-s akkumulátor a WLPT szabvány szerint kombi karosszériaváltozat esetében 55, illetve négyajtós kasztnival 56 kilométeres tisztán elektromos hajtással leautózható kilométerre elegendő. (A régi mérés módszerrel mérve ez durván 70 kilométernek felelne meg.)

Ez bár nem tűnik soknak, de a legtöbb ingázónak elég arra, hogy benzin égetése nélkül járjon munkába hét közben. Pláne, hogy a rendszer nem erőlteti a benzinmotor használatát, alapból mindig elektromos hajtással indul és egészen 140 km/órás tempóig el is bír az autóval egyedül. Mezei konnektorból 2,3 kW-tal töltve 5,5 óra alatt tölthető fel a 135 kilogrammot nyomó, 96 cellából álló akkumulátorcsomag, míg izmosabb, 3,6 kW-os fali töltőről 3,5 óra elég ugyanerre.

A takarékos és zöld autózáshoz az okos útvonaltervező is segítséget jelent, ami képes a domborzat, illetve egyéb befolyásoló tényezők – pl. csak elektromos módban megközelíthető városrészek – alapján optimalizálni az utazás közbeni energiahasználatot. Emellett beállítható az is, hogy menet közben mennyire merítse le az akkumulátorokat, illetve hogy mennyi energiát fordítson a telepek feltöltésre. Például, ha reggel azzal kezdjük a napot, hogy több száz méternyi szintvesztéssel leautózunk a városba, akkor praktikus úgy gazdálkodni, hogy ne legyen tele az akksi induláskor, férjen bele a lejtőn összeszedett ingyen energia is.

Átalakul a modell nevezéktana is, az alapmodell ezután Passat néven fut, majd jön a Business, illetve az Elegance elnevezés, ahogy gazdagodik a felszereltség, a két puccosabb változatot extra R-Line csomaggal még dögösebbé lehet tenni, illetve lesz egy mindössze 2000 darabos sorozat is R-Line Edition néven, amely a két legerősebb motorral érkezik, összkerékhajtással, és különleges, Holdkő-szürke fényezéssel. Már amennyiben egy bármilyen szürke lehet különleges. Ebben a kivitelben széria a Travel Assist fantázianevű aktív önvezető rendszer, amely 210 km/órás sebességig magától gyorsít, lassít és kanyarodik is, feltéve, csak a vezetőnek legyen a kormányon a keze. Mozgatni nem kell, csak a kapacitív felület érzékelje a rajta lévő kezet.

Az adaptív tempomat a térképadatbázissal, valamint a jelzőtábla-felismerő rendszerrel kiegészülve igazodik az aktuális sebességkorlátozásokhoz is, illetve az út szélét felfestés hiányában is felismerő sávtartó a vészhelyzeti kikerülő rendszerrel együtt bizonyos estekben már szinte önvezetőként is működhet.