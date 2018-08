Először betojtam, amikor megláttam a makulátlan, hófehér bőrüléseket az autó belsejében. Persze nem ritka a világos bőrbelsős tesztautó, de a nagy többség már farmeres fenekektől elkékülve kerül hozzánk. Ez meg hófehér, nekem viszont ebben kéne leszállítani a három kölköt a tanyára. Szerencsétlenek elég edzettek már, beszállásnál nem taposnak a küszöbre, menet közben nem rugdosnak a kis lábaikkal háttámlát, de itt új szabályok is életbe léptek, nem volt semmi kaja/ropi/csoki a kocsiban. Van, ahol ez egész éves tiltás, nálunk nem, csak a puccosabb, kényes belsős tesztautókban. (Itt alaposan megvitatjuk az autóban evés-ivás témakörét mindkét szemszögből.)

A zongoralakk fóbiám a Mazdában megint előjött, ez az a fajta felület, aminek nem sok helye van autóban. Amíg alig van ezer kilométer a járgányban, addig valóban csodásan mutat a fényes, hibátlan felület, de ha egy steril levegőjű műtőn kívül is kívánjuk használni az autót, és reggeltől estig nem puha cérnakesztyűben éljük az életünket, akkor a zongoralakk felület idővel magától is megrondul a kocsiban. Már az ártalmatlan, magányos porszemek is üvöltenek rajta, de ha ujjlenyomat is kerül rá, akkor még rosszabb a helyzet. A pár hónap használat után jelentkező apróbb karcokról nem is beszélve.

Jó hír viszont, hogy a Mazda6-os belsejében használt többi anyag szinte minden szempontból telitalálat, érezni, hogy elbíbelődtek a válogatással. Kezdve az ajtózsebek műanyagjától, a puha műszerfalon, a váltófülek tapintásán át egészen az ezüstszínű tekerőgombok recés felületéig, a belső kilincsig, a műszerfalon, ajtókon lévő rafinált mintájú dekorbetétekig mindhez jó hozzáérni. Emellett finoman, megbízhatóan működik benne az összes gomb, kapcsoló, bizgentyű, látszik, hogy a használhatóság is fontos volt, így olyan apróságok kieszelésére is jutott energia, mint az ajtózsebek alján lévő gimibiszbasz kivételét megkönnyítő apró fülecske, vagy a csomagtartó felhajtott padlóját megtámasztó, kihajtható szatyorkampó. Ami viszont nem lett hibátlan, hogy a hátsó ülések háttámlájának le- és visszahajtása után a biztonsági öv mindig becsípődik a támla mögé. Akkor is ha az a butácska övtartóba van befűzve. Kár.

Akadnak tároló rekeszek gazdagon az ajtókban, a vezető bal térdénél egy picike az aprónak, a könyöklőben a redőny alatt pohártartók is csücsülnek, mögöttük a felhajtható rész pedig dupla USB és egy 12 voltos aljzatot kapott és itt az SD foglalat is, de két USB töltőpont került a hátsó ülésekhez a lehajtható kartámaszba is. A váltó fokozatválasztó karja előtt pedig egy CD-tálca. Jellemző, hogy a megfontoltan, csillapítva nyíló kesztyűtartó belső felülete is finom, puha borítást kapott.

Műszerfala a klasszikus két nagy kerek műszer helyett hármat használ, középen a virtuális, igazi mutató nélküli sebességmérő látszik, aminek a közepében jelenhetnek meg a kiválasztott egyéb információk. Tőle balra a fordulatszámmérő, jobbra pedig a hűtőfolyadék-hőmérséklet és az üzemanyagszint jelző került. ja, és van igazi, nem plexilapra, hanem a szélvédőre vetített képű head up display is. Remek lett a klímavezérlés is, ahol rendes méretű, finom tapintású forgógombokkal lehet beállítani a kabin hőmérsékletét, az egész panel két szélén pedig az ülésfűtés és – szellőztetés kapcsolói, a vezetőnél a kormányfűtés kapcsolójával kiegészítve. Ülésfűtés a hátsó ülésekbe is került, de ott a lehajtható könyöklőben kell keresni a kapcsolókat.

Már csak a csomagtartó van hátra, ez 506 literes, a padlószint alatt pedig a gumijavító készletnek, néhány apróságnak és az eü-doboznak van már csak helye. Használaton kívül ide lehet elsúvasztani a csomagtérrolót is. Hátul van világítás – ez a felnyitott hátsó ajtóból világít le – 12 voltos csatlakozó, szatyorkampó, csomagrögzítő fülek, ahogy kell, a háttámlákat ledöntve pedig szinte teljesen sík padló alakítható ki.