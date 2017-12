Magyarországon – és persze egy néhány más környező országban is – a Google Play alkalmazásboltban hiába kutatunk az erre alkalmas Android Auto nevű app után, azt nem igazán fogjuk megtalálni. Egy elkeseredett kísérlettel az android.com -ról is megpróbálhatjuk, de az ottani link is az áruházba visz, ahol csodák csodájára ezúttal ugyan megjelenik a keresett dolog, de amikor rákattintana az ember a letöltésre hamar kiderül, hogy nincs erre alkalmas eszköze. Márpedig van!

Egy autótesztnél a klasszikus szempontok mellett- minőség, kényelem, biztonság, megbízhatóság, vezethetőség, stb. – már muszáj arra is kitérni, hogyan lehet a lassan teljesen nélkülözhetetlenné váló okostelefont integrálni az autó saját rendszerébe. Ehhez azonban össze kéne kötni az autót a telefonnal. De hogyan?

Szerencsére van egyéb hely is az ingyenes applikációk letöltésére ez pedig az apkmirror.com. Itt pillanatok alatt megtalálható a keresett cucc, és a nagyjából 20 MB nyi adat úgy jön le, mint a villám. A telepítés sem bonyolult, bemásoljuk a telefon kívánt mappájába, majd megnyitjuk, amit letöltöttünk. Előtte érdemes a beállításokban engedélyezni az ismeretlen forrásból származó programok telepítését.

Az erre alkalmas autós egység mellett szükség lesz még USB kábelre is, amivel az autó rendszerére kötjük a telefont és máris indulhat az applikáció. Indítás után az alkalmazás egy csomó engedélyt kér, amihez szeretne hozzáférni. Érdemes ezekre igent nyomni, ha minden funkcióját szeretnénk használni.

De miért jó?

Legelőször is ingyen van. Legalábbis a Google és a Waze navigációs szoftvere, amit az Android Auto telepítése után az autó saját kijelzőjén is nézhetünk, nem kell az ablakra tapasztott telefontartóval szerencsétlenkedni vezetés közben. Az Google saját navigációs alkalmazásával, vagy a Waze-zel élő netkapcsolattal navigálva az aktuális forgalmat is számításba veszi a rendszer útvonal tervezésnél, valamint szól, ha sebességmérő rendőrök ólálkodnak az út szélén, vagy ha csak útakadályra, lerobbant autóra, vagy bármi más váratlanra kell számítani az úton. Szóval igen kényelmes, hasznos dolog.

Emellett nemcsak navigálni lehet vele – bár már csupán az, hogy az autó saját hangszóróiból szól hozzánk az útmegmondó néni , miközben a hallgatott zenét is kicsit lehalkítja, már az elég sokat megér – de kihangosítóként is lehet használni, és a telefonon lévő, vagy egyéb alkalmazásokkal hallgatott zenéinket is képes áttolni a fedélzeti rendszerre.

Szóval, ha az extralistán bepipáltad, aztán kifizetted, de eddig nem igazán tudtad használni a rendszert, akkor most tudod mit kell tenned, hogy Magyarországon is kényelmesebben, biztonságosabban vezethess.