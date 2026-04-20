Rátakar a küszöbre az ajtó, így tiszta ruhával érkezhetünk meg a Geely Starray EM-i belterébe. A látvány remek, az anyagminőség is rendben lévőnek tűnik, csak térdszint alatt találunk keményebb műanyagokat. Mutatós a műbőrkárpit ebben a feketével kombinált világos színben, saját használatra azonban inkább a szürke-fekete kombót választanám, mert az ülésen már alig párszáz kilométer után jelentkeztek az elszíneződés nyomai, melyet a sötét ruhák okoznak.

A komor hangulattól és a sötétségtől ekkor sem kell tartani, a 256 színű hangulatvilágítás még láthatóbbá válik az ajtókban és a műszerfalon, Max felszereltségi szinttől pedig elérhető a napfénytető is. Utóbbinál jár a pirospont azért, hogy az autó minden lezárásnál besötétít, a nap kevésbé forralja így fel a belteret.

Elektromosan állíthatóak az első sor kényelmes ülései, a sofőroldalon be- és kiszállássegítővel. A deréktámaszt hiányoltuk, de a remek oldaltartás kárpótolt. A sofőrülés fejtámlájába egyébként hangszórók is kerültek, menet közben egyenesen a fülünkbe beszélhet, akivel telefonálunk.

Már ránézésre is elég fura alakot kapott a mikroszálas bőrbevonatú kormány, a teteje is lapított, de az alsó részét egyenesen kivasalták. Először éreztem úgy autóban, hogy ez a szögletesítés már a ló túloldala, forgatásnál átfogáskor egyszerűen más és más távolságra lévő fogáspontokért kell nyúlnom, ami nem természetes.

Fizikai gombok kerültek a volánra, jó helyre, hiszen hüvelykujjból minden kezelhető. Működésük hagy azért kívánnivalót maguk után, ahogy ez a legtöbb esetben igaz, amikor egy panel alá 4-5 gomb kerül, és nem tudjuk, hol az érzékelési határ. Ezekkel a gombokkal a zenelejátszás, a tempomat, valamint a 10,2 colos digitális műszeregységen megjelenő infók szabályozhatóak. Van programozható gomb is a kormányon, ahol pár választási lehetőség közül megadható, milyen funkció lépjen életben.

Képeken kicsinek, leginkább vékonynak tűnhet a digitális műszeregység, de tökéletesen elegendő adattal látja el a sofőrt. Ha ez valakinek mégis kevés lenne, Max felszereltségi szinten már head-up display is elérhető. Középen 15,4 colos érintőképernyőt találunk, remek képminőséggel, átlátható menürendszerrel és gyors működéssel, azonban itt is fennáll a főoldal kihasználatlanságának problémája. Vezetés közben megjelenhetne itt kicsiben akár a telefonról tükrözött navi, egy rekuperációs gyorsbeállítási lehetőség, a fényszórókapcsoló (igen, azt bizony a menüből kell) vagy bármi, csak ne az üresség. Tény, hogy van a képernyő tetejéről lehúzható gyorsmenü, de az ott lévő dolgok elérése pont egy érintéssel többet igényel így, ami nem mellékes biztonsági szempontból sem.

A menürendszer távoli frissítésekkel (OTA) mindig naprakész marad. Tesztünk alatt is érkezett egy ilyen csomag a Geelyre, mely kapcsán beállíthattuk, hogy éjjel frissítsen, amikor nem használjuk az autót. A frissítésnél viszont valami félrecsúszhatott, ugyanis utána jóval megbízhatatlanabb lett az audiorendszer: a 16 hangszórós Flyme Sound alapvetően jól muzsikált, de az upgrade után makacskodott, nem mindig akart megszólalni.

Jó pont, hogy a klímakezelés nagy része megoldható a lebegő középkonzolról, gombok segítségével. A kijelző alsó sávján mindig elérhető menüpontot csak akkor kell megnyitni, ha a légáram irányán szeretnénk változtatni, vagy esetleg fűteni/szellőztetni szeretnénk az első üléseket. A gombok felett találunk egy vezeték nélküli töltőt is. 15W-os teljesítménye nem a legcombosabb, de a vezeték nélkül tükrözött mobilt így is lehet tölteni. Használhatunk persze kábelt is, 4 USB-aljzatot és egy 12 V-os csatlakozót számolhatunk az utastérben.

Helyből nincs hiány a beltérben, panorámatetővel együtt is bőséges a fejtér, a lábtér pedig ritkán kicsi egy 2755 mm tengelytávú autóban. Marad ezen felül hely a cuccoknak is, hivatalosan 33 tárolórekeszt rejt az autó, bár nem tudjuk, mi is a tárolórekesz pontos fogalma a Geely esetében, hányat ér a pohártartó, számít-e a zseb az ülés hátulján. Ami fix, hogy tágasak az ajtózsebek és könyöklő alatti tároló, de a lebegő középkonzol alja is pakolható felület, az iratokat meg elnyeli a kesztyűtartó. A csomagtér 528 literes alaphelyzetben, ez a kisebb értékek közé sorolható a szegmensben. Ülésdöntögetéssel viszont 2065 litert is kaphatunk. Csomagjaink rendszerezését egy-két szatyorkampó segíti.