Így vagy úgy, de több autómárka emblémájánál megjelenik (vagy megjelent a múltban) a szárnyas motívum. Ebből a szempontból igazán ikonikusnak tekinthető az Aston Martin, ahol a márkanév két nyitott szárny között jelenik meg 1927 óta.

Ez a szárnyas dolog azonban nem csak nekik tetszett meg, hanem a Geely kötelékébe tartozó LEVC-nek is. Ez a gyártó lényegében modern kori londoni taxikat gyárt elektromos hajtással, innen a név is (London EV Company). Egyik modelljüket néhány évvel ezelőtt tesztelte a Vezess is:

A vitatott embléma már akkor is ott virított az autókon, két szárny között egy lófejet lehetett látni. Az így megteremtett pegazus-minta az Aston Martin szerint túlságosan is hasonlít az ő szárnyas emblémájukra, ezért perelik a LEVC felett álló Geelyt.

Azt a Geelyt, mely egyébként az Aston Martinban is 17 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

A már jelentősnek mondható alá-fölé rendeltségi viszony nem tartotta vissza a sportkocsigyártót, sőt, épp azt követően kezdődött a vita a két fél között, hogy a Geely részesedést szerzett a brit gyökerű cégben. A LEVC 2022-ben nyújtott be bejegyzési kérelmet logói kapcsán az Egyesült Királyságban, a Geely pedig az év szeptemberében vett 7,6 százalékot az Aston Martinból. Ez 2023 májusára nőtt 17 százalékos aránnyá, és ugyanebben az évben próbált fellebbezni a sportkocsigyártó a LEVC-féle hasonló embléma miatt.

Ezt azonban lesöpörték a döntéshozók az asztalról, mondván, hogy a vásárlók nem fogják összekeverni az elektromos taxit a sportkocsikkal, meg amúgy is vannak a piacon más szárnyas emblémát használó gyártók, lásd Bentley és Mini. Az Aston Martinra még ki is róttak egy 2200 fontos (918 ezer forintos) összeget, melyet a Geely számára kellett megfizetniük.

Az ítéletbe láthatóan nem törődtek bele az Astonnál, akik most fellebbeznek, mondván, hogy a szellemi tulajdon védelme prioritás. Ennél többet nem mondtak az ügyről, kíváncsian várjuk ezúttal mire jutnak a saját tulajdonosuk ellen.