Ebben az autóban többek között az a nagy ötlet, hogy a csomagtartó a vezető mellett van, az utasülés helyén, emiatt a teljes hosszból több jut a belső térnek. A harmadok sori ülések mögött a kis fedéllel feltárható üregben gyakorlatilag csak az emelő, az elsősegélycsomag és a teljes méretű pótkerék lakik, a vezetőfülke mögötti terület majdnem egészen az utasoké.

Vasúti kupé méreteit idézi az utastér, ahol három-három ember széltében is elfér és lábukkal sem tiporják minduntalan egymást, ha teljes a létszám. Két-három ember nyújtott lábbal terpeszkedhet és a belső magasság csak cilinderben kevés, kalapban bátran beülhetünk. A panorámatető nagyon tetszett tél végén. Azt viszont nem tudjuk, hogy színezése eléggé kirekeszti-e a nyári hőséget külön árnyékolás híján.

A menetirányba néző, három vinilborítású ülés télen hideg, fűtés csak a vezetőüléshez van, ott viszont beállítástól függően automatikusan is be tud kapcsolni. A lehajtható ülések közül a bal hátsó a legkényelmetlenebb, mert ott nyúlik hátra belső fal a vezetőülés állítási tartománya miatt és magasabbaknak itt belóg a kapaszkodó is. A másik két szék kényelmesebb, de itt az utazás örömét, élményét úgyis az adja, hogy egymással szemben ülve sokkal jobban lehet beszélgetni, mókázni, mint amikor mindenki előrefelé néz.

Magyarországon a bármilyen szempontból nem teljesen egészséges emberek osztályrészéül kegyetlenség jut, nagyon sokfelé kíméletlenül elbánik velük a többség, legyen az átjárhatatlan aluljáró vagy más akadály. Egész más együttélési kultúrát tükröz az angol-kínai-svéd koprodukciós batár. A londoni taxi újkori reinkarnációjában sárga kapaszkodók és küszöbök segítik a tájékozódást, az utastéri szellőzésállító-panelen Braille-írással is rajta vannak a jelek.

Nemrég egy érintett a mozgáskorlátozottak szállítása kapcsán három nagy budapesti taxitársaságtól kapta azt a választ, hogy sajnos nem tudják megoldani a kerekesszékes utas mozgatását a kezelésre. Ezért lenne fontos, hogy legalább a nagyobb cégeknek legyen egy olyan autója, amivel az érintettek átemelése nélkül megoldható mindez.

Ebbe az autóba a könnyen mozgatható rámpán kerekesszékkel is be lehet gurulni, az utas és a szék rögzítésére átgondolt övrendszer szolgál hevederekkel és biztonsági övvel, rögzítőpontokkal a tolókocsihoz. A mechanikailag precízen kivitelezett rámpából lépcsőt is ki lehet hajtani.

Mindenen látni, hogy jól tisztítható, strapabírónak és tartósnak ígérkező felületekre van szükség egy taxiban. Az utasok az átlátszó fallal elválasztott sofőrrel mikrofonnal beszélhetnek, ennek gombja az ajtókon van illetve a vezető térdénél. Függönylégzsák csak a vezető oldalán van, a csomagokat felesleges ezzel védeni elöl.

Elöl az elektromosan mozgatott, kihúzható combtámaszú és villanymotorral négy irányba állítható deréktámaszos vezetőülés ugyanúgy a drágább Volvókat idézi, mint az audiorendszer hangminősége. Nem hittem a fülemnek, hogy így szól a hifi egy célszerszámban, amiben nincs egyetlen egy állítható magasságú öv sem.

Elöl a 9 hüvelyk képátlójú kijelző, a legtöbb kezelőszerv, kapcsoló és gomb az XC90-es Volvóból ismerős a tükörállítástól az igen gazdag belső világítás kapcsolójáig. A menüstruktúra is a Volvóé, tehát bele kell tanulni, de gyorsan meg lehet szokni a használatát. USB-töltő hátul is van kettő, a fűtésre nem volt panasz és 230 voltos csatlakozó is van, bár jobb lenne földelt dugaljat befogadó konnektor.