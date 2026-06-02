Közel száz évvel ezelőtt Henry Ford álmodott egy akkorát, amekkorákat manapság Elon Musk szokott. A Ford alapító-tulajdonosa azonban be is váltotta ötletét: épített egy várost Brazíliában, az Amazonas közelében. Fordlandia területén a tervek szerint 10 000 munkás élt volna előregyártott, modern házakban, amiért cserébe munkájukkal fizettek: feladatuk az erdő adománya, a természetes gumi feldolgozása lett volna a helyszínre telepített gyárakban.

Noha az építkezés közel sem volt problémamentes, 1927-re elkészültek mindennel. Virágkorában az Amazonas környékének harmadik legnagyobb városa volt, de ez a virágkor nem tartott sokáig, mert a különböző fertőzések az embereket és a gumifákat is tizedelték, és nem mellékesen feltalálták a szintetikus gumit is. 1945-re már annyira elnéptelenedett Fordlandia, hogy a brazil kormány teljesen átvette a területet.

A helyet próbálták ugyan hasznosítani, de nem sok sikerrel, leginkább az a csoda, hogy az idő vasfoga a természettel karöltve nem vette teljesen vissza a környéket. Ebben mondjuk lehetett része azoknak is, akik az olcsó lakhatás miatt ide jöttek – annyian persze azért nem jöttek, hogy a hely le tudja vetkőzni szellemvárosos jellegét.

A lassú pusztulás korszakának azonban vége, köszönhetően annak, hogy egy bírósági döntés arra kötelezte a közeli Aveiro városát, illetve egy örökségvédelmi intézetet, hogy mentsék meg a helyet – számolt be az AP News. A jogi hercehurca még 2015-ben kezdődött, de csak most került pont a végére. Ennek értelmében Fordlandiát meg kell őrizni és menteni, ugyanis fontos szerepet töltött be Brazília történelmében. A helyiek pozitívan tekintenek mai szemmel a Ford kezdeményezésére, hiszen nekik köszönhetően épült meg az első kórház és mozi az Amazonas mentén, de a villanyáram és a vezetékes vízszolgáltatás terén is úttörő volt a hely.

Fordlandiát a döntés értelmében tehát kipofozzák, és egyfajta skanzenné, szabadtéri múzeummá alakítják.