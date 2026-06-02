Közel négy órán át egyeztetett árajánlatokról, finanszírozási lehetőségekről és egyedi feltételekről az utahi Mark Miller Subaru szalon értékesítője egy potenciális vásárlóval. A beszélgetés végén azonban kiderült: a vonal másik végén nem ember ült.

A „vevő” egy mesterségesintelligencia-ügynök volt, amelyet a vásárló küldött maga helyett tárgyalni. Az amerikai autóértékesítési szakma által dokumentált eset nem sci-fi: ez a globális autópiac jelenlegi valósága – áll a 4Yes Kft. sajtóközleményében.

Miközben a tengerentúlon már AI-ügynökök alkudoznak egymással, a magyar autókereskedelmi szektor komoly digitális paradoxonnal küzd. Bár a nemzetközi adatok szerint az AI-vezérelt rendszerek 37,3 százalékkal növelik a hatékonyságot és 14,8 százalékkal csökkentik a költségeket (Fullpath Auto Intelligence Index, 2026. április), a hazai cégek többsége még mindig kivár.

A legtöbb hazai kereskedésben egyelőre nem is adottak a feltételek ahhoz, hogy a rendszerek az autókereskedelmi folyamatokhoz és az AI-asszisztens strukturált adatigényéhez illeszkedni tudnának. A hazai kereskedések szinte mindegyike Excel-alapokon dolgozik jelenleg.

A 4Yes Kft. tapasztalata szerint a magyar autókereskedéseknek nem is AI-szoftvert kell vásárolniuk — előbb a működési alapjaikat kell teljesen átdolgozniuk, amelyen az AI érdemi munkát tud majd végezni.

Az MI büntetésben is nagyon hasznos: