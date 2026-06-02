Csak a gyors reflexeiknek és az oldalra ugrásnak köszönhették a testi épségüket a járókelők vasárnapra (2026. május 31.) virradó éjszaka Hannover-Lindenben, miután egy felelőtlen sofőr jelentős sebességtúllépéssel hajtott át egy BMW-vel a helyi sétálóutcán. A jármű végül alig néhány méterrel egy intézkedő rendőr előtt állt meg.

Az első, hajnali 1:30 körüli esetnél a helyi közterület-felügyelet munkatársai arra lettek figyelmesek, hogy az akkor még több száz fős tömeggel teli utcán a járókelőknek szó szerint félre kellett ugraniuk, hogy elkerüljék a gázolást. A BMW jobb hátsó ülésén utazó utas eközben félig kilógott a lehúzott ablakon, és vadul gesztikulált.

Húsz perccel később, 1:50 magasságában a jármű újra végigsöpört a sétálóutcán. Ekkor a hátsó utas már okostelefonnal a kezében filmezte az eseményeket a lehúzott ablakon keresztül.

A második kör akkor ért véget, amikor egy rendőr és egy közterület-felügyelő egyértelmű jelzésekkel megállásra szólította fel a sofőrt. A BMW a határozott utasítások ellenére is csak az utolsó pillanatban, alig néhány méterrel a hatóság emberei előtt fékezett le.

A fiatal vezető ellen közúti veszélyeztetés és illegális utcai versenyzés (tiltott gépjárműversenyzés) gyanújával indítottak büntetőeljárást, a jogosítványát pedig a helyszínen azonnal bevonták.

Ehhez másik autó sem kell, elég, ha a sofőr a körülményekhez képest a maximális lehetséges sebesség elérésére törekszik, durván megsértve a szabályokat. Itt válik kulcsfontosságúvá a hátsó ülésen lógó, gesztikuláló és filmező utas!

A videó stílusa, a kamera mozgása, és magának a felvételnek a ténye egyértelműen bizonyítja a szándékosságot. A védelem ilyenkor már nem hivatkozhat arra, hogy a 18 éves sofőr “csak megijedt”, “véletlenül lépett a gázra”, vagy “nagyon sietett a mosdóba”. A filmező utas jelenléte bizonyítja, hogy az akció célja a magamutogatás, az erődemonstráció és a szabályok tudatos, show-szerű megszegése volt.