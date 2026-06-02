Lengyelország-szerte már több mint 200 önkormányzat vezetett be „éjszakai alkoholtiltalmat”, a boltokra és a benzinkutakra vonatkozóan az éjjeli órákban.

Június 1-jéig Varsóban még csak kísérleteztek a tiltással, de mostantól teljes a tiltás.

Nem hasraütéssel vágtak bele, egy kísérleti program keretében 2025. november 1-jétől a belvárosban és Praga Północ kerületben tesztelték az éjszakai tilalmat a teljes bevezetés előtt.

A döntést a két tesztkerület egyértelműen pozitív statisztikái indokolták: a gyűjtött adatok alapján a közterület-felügyelet és a rendőrség éjszakai intézkedéseinek száma észrevehetően – 23, illetve 43 százalékkal – csökkent.

Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a korábbi tilalmi zónával közvetlenül határos kerületekben megnőtt az incidensek száma, ami egyértelműen bizonyította az ok-okozati összefüggést. Úgy tűnik, ez a perdöntő adat győzte meg a varsói városvezetést is, amely korábban szkeptikusan állt a teljes várost érintő éjszakai alkoholtilalom bevezetéséhez.

Hol tilos és hol szabad alkoholt eladni este 10 után?

A Varsóban bevezetett éjszakai alkoholtilalom kizárólag az „elvitelre” történő kiskereskedelmi értékesítésre vonatkozik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kávézókban, bárokban, pubokban és éttermekben az éjszakai órákban is zavartalanul felszolgálhatnak szeszes italt helyben fogyasztásra, zárt üvegben, elvitelre azonban tilos azt árusítani.

A boltokban és a benzinkutakon a tilalom a város teljes területén este 22:00 és reggel 6:00 óra között van érvényben. Az egyetlen törvényi kivételt a varsói Chopin repülőtér vámmentes övezetében található üzletek jelentik.

Kőkemény szankciók a szabályszegőknek

A hatályos jogszabályok értelmében az a személy, aki tiltott időszakban, illetve a szükséges engedély nélkül vagy annak feltételeit megszegve értékesít szeszes italt, komoly pénzbírságra számíthat. A felelősségre vonás ráadásul nemcsak magát az eladót (például a kútkezelőt), hanem a mulasztást elkövető felettesét, az üzletvezetőt is terheli. Az illegálisan értékesített alkoholt a hatóságok a helyszínen elkobozhatják.

A jogi következmények sora azonban itt nem ér véget: a bíróság teljes egészében el is tilthatja az üzemeltetőt a szeszes italok forgalmazásától. Az az önkormányzat, amelynek területén a helyi rendelet megsértése történt, bevonhatja az adott bolt vagy töltőállomás alkoholárusítási koncesszióját. A kereskedők számára a legfájóbb pont, hogy a visszavont engedély újbóli kiadását leghamarabb csak a bevonástól számított 3 év elteltével lehet kérelmezni.

A gyakorlatban a legtöbb üzletben és benzinkúton a tilalmat a legbiztosabb technikai úton érvényesítik: este 22:00 és reggel 6:00 óra között a kasszarendszer szoftvere egyszerűen nem engedi blokkolni az alkoholtartalmú termékeket. Kár is tehát győzködni az eladót egy kis „kivételért”, hiszen a nyugta nélküli, zsebbe történő értékesítésért kiszabott adóügyi büntetések szintén csillagászatiak.

A hatás tehát úgy tűnik pozitív, a lengyeleknél nyugodtabbak az éjszakák a nagyvárosokban, ha nem lehet alkoholhoz jutni minden boltban, benzinkúton. Vajon nálunk is be lehetne vezetni valamilyen hasonló intézkedést?