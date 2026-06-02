Új autó? Évről évre egyre drágább lesz, ne is reménykedj abban, hogy az árak valaha visszafordulnak az örök hegymenetből. Unalomig gyártotta a sajtó a szomorkás cikkeket az árcédulák vastagodásáról, a gyártók és a forgalmazók természetesen mindig megmagyarázták az okokat is: méretnövekedés, Covid, chip-hiány, hibridizálódás, energiaárak, biztonsági fejlesztések, vámok és a mindig előhúzott varázsszó, az életünket keserítő árfolyam. Maradjunk most ennél.

2022 júniusában 400 forintot is kellett fizetni egy szem euróért, 2024 júniusában 390 volt az árfolyam, egy éve 400, fél éve 390 forint és három hónapja is akörül mozgott. Április elejétől viszont beszakadt az euró, és immár két hónapja olyan tartósan erős a forint, hogy megingathatatlanul 350 környékén izmozik. Közel ötéves csúcson nyitotta a forint a hetet – írta hétfőn több újság.

A használt autók árára gyakorolt hatását pár napja foglaltuk össze, ott egészen szimpatikus változások elején állunk, ám erősen indokolt a kérdés az új személyautóknál is. Akkor most csökkennek az árak itt is?

Beindult a fűnyíró?

„A forint erősödése kedvezőbb tranzakciós árakat tesz lehetővé a Porsche Hungaria márkáinál” – a legnagyobb hazai importőr adott ki sajtóközleményt ezzel a címmel május 13-án, kiváló kezdés, gondolhattuk. Megnézve a teljesen egyértelmű felütéssel indító közlemény előtti és utáni volkswagenes alapárakat, több modellnél látni valós árcsökkenést. Ugyan nem 10+ százalékosat, mint a forinterősödésnél, hanem 3-7 százalék közöttieket, amelyek a kínálatuk olcsóbb autóinál százeres vágásokat eredményeznek, de hétszámjegyű árcsökkentést is látni.

Ár május 13. előtt

(millió forint) Ár/árváltozás május 13-tól

(millió forint vagy százalék) VW Taigo Start 70 kW 8,29 7,79 VW Taigo Start 85 kW 8,79 8,29 VW T-Cross 70 kW 7,99 7,69 VW T-Cross 85 kW 8,65 8,35 VW Golf Strat Live PHEV 13,99 12,99 VW Tayron minden változata – -4,8 százalék ID.4 minden változata – -3 százalék ID.5 minden változata – -3 százalék ID.7 minden változata – -3 százalék

Miközben május közepétől szélesebb körben is vártuk az importőri bejelentések utáni árcsökkenéseket, megkérdeztük több márka képviselőjét.

Ma már máshogy áraznak?

Az új személyautók árazása rendkívül bonyolult és összetett folyamat, amelynek a végén nem úgy dobja ki az Excel az árcédulát, hogy 10 százalékkal erősebb forint, akkor még ma 10 százalékot lehasítunk a korábbi árból. Éppen ennek a folyamatnak a megértése érdekében küldtünk szét kérdéseket az importőri árazástól az erős forint okozta lehetséges hatásokig. Többen nem válaszoltak, volt, aki szerint üzleti titok az árfolyamra reagáló árazás, de szerencsére akadt, aki beszélt a folyamat összetettségéről.

„Az újautó-árak meghatározása több tényező együttes hatásán alapul: az árfolyam alakulása mellett a gyártási költségek, a beszállítói árak, a logisztika, valamint a piaci és versenykörnyezet is szerepet játszik. Összességében a márka előre tervezett időszakokra határozza meg az árakat, így az árfolyamváltozások nem azonnal és közvetlenül jelennek meg a fogyasztói árakban, hanem ezekkel együtt egy komplex döntési folyamat részeként” – válaszolta Nagy Norbert, a Kia Hungary ügyvezető elnöke.

Szerinte „a korábbi gyakorlatban létezett olyan megoldás, amely az árfolyam változását követte, azonban ma már jellemzően az árak előre rögzítésre kerülnek egy adott időszakra, így az ügyfelek számára kiszámíthatóbb, stabilabb árképzést biztosítunk”.

Más forrásunk is megerősítette ezt, szerinte éppen ezért nem láttunk a múltban hirtelen forintgyengülés esetén azonnali autóár-emeléseket sem. Az importőrök közül többen az árfolyamkockázat minimalizálása érdekében a devizakészletüket is próbálják menedzselni, így tervezhetőbbek számukra az eurós kiadások.

Mindenki szédít?

Mivel csak nem akartak betemetni minket az árcsökkentéseket bejelentő sajtóközlemények, elkértük a JATO nevű járműiparai elemző szervezettől a 2025-ben idehaza legnagyobb számban eladott 15 személyautó tavaly decemberi indító listaárát, és megnéztük a márkák honlapját most is, melyik népszerű modell ára hol kezdődik ma, látható-e szélesebb körben az árfolyam hatása.

Közel sem új jelenség egy-egy konkrét modell neve mellett a dupla ár az online árlistákon, vagyis „az ugyan ennyibe kerül a mi autónk, de most kedvezményesen, akciósan és persze személyre szabottan csak ennyi”, ám egészen elképesztő, hogy mennyire általánossá vált ez a kommunikáció. A top 15 modell közül 13-nál egy sima és egy kedvezményes ár együttesen szerepel. 2026 nyarára eljutottunk oda, hogy egységesen két összeget írnak rá jóformán minden új személyautóra.

Visszatérve a duplaáras jelenséghez, a különbség, hogy a kettő szám közötti térben ki milyen összeggel próbálja meggyőzni a vevőjelöltet. Ki mekkora számmal ír oda nagyobbat azon összeg mellé, amit valójában ki kell fizetni. Vagy ha csavarunk rajta, itt láthatunk mozgásteret arra, hogy akár az erősödő forint miatt nagyobbat hasítsanak egyesek az eredeti árból.

A JATO sajnos csak a sima árakat tudta elküldeni múlt év decemberéből, alábbi táblázatunkban emellett a mai listaárakat és az akciósakat is feltüntettük (többeknél érdemes elolvasni ezügyben az apróbetűs részeket). A modelleket a tavalyi értékesítési lista alapján soroltuk fel.

Kezdő listaár 2025 decemberében (millió forint) Kezdő listaár 2026 június

(millió forint) Akciós listaár 2026 június (millió forint) Suzuki S-Cross 9,9 9,92 8,62 Škoda Octavia 9,79 9,44 9,44 Suzuki Vitara 9,44 9,46 8,16 Dacia Duster 7,49 7,69 6,69 Nissan Qashqai 12,49 12,49 9,9 Kia Ceed 8,75 8,69 8,15 Toyota Yaris Cross 9,97 10,02 9,62 Toyota CH-R 12,64 12,69 11,49 Toyota Corolla Sedan 12,5 11,95 9,95 Kia Sportage 10,75 10,75 9,99 Hyundai Tucson 12,49 12,49 9,99 Suzuki Swift 7,45 7,45 6,45 Toyota Corolla Cross 13,29 13,29 12,89 Volkswagen Golf 8,99 8,99 8,99 Ford Kuga 13,61 13,73 13,73

Csekély mértékben változtak fél év alatt az alapárak, ráadásul többnél nem is úgy, ahogy gondolnánk: három modellnél csökkentek, hatnál ugyanazok, hatnál minimálisan növekedtek. Vagyis május és június hónap fordulóján még egyáltalán nem érzékelni a márkák tömegeinél az árcsökkentést.

Érdekesség még, hogy manapság több márkánál alacsonyabb a vételár egyösszegű kifizetése, és magasabb finanszírozás választásakor. Pont fordítva volt sok éven át, és akkoriban el is mondták a kereskedők, hogy jutalékot kaptak a pénzintézetektől minden egyes velük is kapcsolatba került ügyfélért.

Apropó, összetett és bonyolult árazás… Ennek egyik lényeges eleme a „versenykörnyezet”. Nyersebben fogalmazva a közvetlen riválisok árai, amelyeket a vevőjelöltek mellett a kereskedők is élénken figyelnek. Volt olyan importőr, aki ugyan írásban nem kívánt válaszolni egyetlen kérdésre sem, de szóban azért elmondta, hogy amit május második felében látunk, az több márkánál szerinte nem az árfolyam következménye – mert az még előttünk áll -, hanem a versenyé. Például a kínaiak árletörő stratégiájának a sokak számára kényszerű és keserű következménye.