Bár a legtöbben a Mercedes-Benz S-osztálynak azonnal komoly ellenfelet állító LS debütálására emlékeznek Lexus márka 1989-es indulása kapcsán, de a luxusautó nem volt egyedül. Akkor jelent meg az ES is.
A szedán több mint három évtizede kulcsfontosságú a Lexus számára Észak-Amerikában és Ázsiában, Európában viszont csak később jelent meg. 2010-ben a hatodik generációs modellel vezették be a kelet-európai piacokon, míg Nyugat-Európában 2018-ban debütált a hetedik generációval. Azóta világszerte elkelt belőle 3 millió darab.
2025-ben a Sanghaji Autó-kiállításon leplezték le a sorozat legújabb, immár nyolcadik generációját, amelynek forgalmazása most, 2026 tavaszán indul meg mifelénk. A Vezess viszont már kipróbálta, elutaztunk sikerei helyszínére, az USA-ba, hogy megtudjuk, milyen az elődeitől eltérő formájú, nagyra nőtt, immár nemcsak öntöltő hibrid, hanem tisztán elektromos hajtásláncokkal is elérhető ES, amely összkerékhajtással is választható. San Diegóban vezettük az új modellt.
Külső
Hét generáción keresztül a Lexus ES klasszikus arányú, elegáns szedán volt. Ám az új elektromos hajtáslánc, vagyis inkább a padlóba épített akkumulátorok helyigénye miatt, a tervezőkre új kihívás várt.
Ezért aztán nem is az előd formáját vitték tovább, hanem új irányt követtek. Nevet is adtak az új formanyelvnek: ez a Clean Tech x Elegance. A cél az volt, hogy a funkcionális elemek érzelmi töltetet kapjanak, miközben egyszerű és letisztult formát alkotnak.
Elődjéhez képest az új Lexus ES minden irányban nőtt, hosszúsága kategórialépést okoz, hiszen 16,5 centivel hosszabb, mint eddig, így 5140 milliméteres. Szélessége 1920 mm (+55 mm) magassága 1555-1560 mm (+110-115 mm). Tengelytávolsága eléri a 2950 mm-t, amely nyolc centis bővülést jelent.
Az adatokból is látszik, hogy elődeihez képest masszívabb, robusztusabb felépítésű a nyolcadik generációs Lexus ES, amit a kupés tetőív igyekszik elfedni, több-kevesebb sikerrel. Nagy, masszív autó benyomását kelti élőben.
Erősen ötajtósra rajzolták a formát, de az továbbra is „három dobozos”, azaz a csomagtartó különálló egység, amihez így viszont szűk nyíláson át férhetünk hozzá. Kapacitása 475 liter.
Nem nagy újdonság ez az emelt, ötajtósnak látszó forma, hiszen a Volvo ES 90 is igen hasonló ehhez.
Már az alap hibrid ES is 1785 kilót nyom üresen, a jobban felszereltek pedig 150 kilóval nehezebbek ennél, a két motoros elektromos hajtású pedig 2285 kiló is lehet.
A padlóba integrált akkumulátor 11 centis magasságnövekedést hozott, ami nem kívánt optikai hatást okoz. Nemcsak magas az autó, de jelentősen megnőtt az oldalfelület mérete is, ezért egy fekete oldalsó díszléccel törték meg a nagy fémfelület egyhangúságát, amitől karcsúbbnak és könnyebbnek tűnik a karosszéria. Ugyanezt segíti, hogy a küszöbök és a lökhárítók alja is fekete színű.
Az új ES is a Lexusok jellegzetes, orsó alakú orr-részét kapta meg, amely a motorháztetőn át a lökhárító két széléig húzódik. Maga a motorháztető uralja a frontrészt, egészen előrenyúlva és oldalt mélyen ráhajolva az első kerekekre, így a sárvédők magassága kisebb lehet.
A mai divatnak megfelelően a valódi – egyszerű szögletes – fényszórókat igyekeztek elrejteni, a hangsúly a nappali menetfénnyel rajzolt lámpákon van, ezek határozzák meg az orr-rész karakterét. A menetfény kettős L-alakot formáz, ez az elektromos Lexusok új védjegye.
A hátsó világítást egyetlen, hosszú fénysáv biztosítja, amely magába foglalja a L E X U S feliratot, az L-fényszignókat és a hátsó lámpákat. Ez a fénycsík nemcsak szélesebbnek mutatja az autót, de javítja a kasztni aerodinamikai teljesítményét, mivel elvezeti a turbulens légáramlatokat.
Belső
A külső méretnövekedés elődjénél tágasabb belsőt eredményez az új ES-ben. A fentebb futó padló önmagában is magasabb üléspozíciót hozna, de nemcsak elfogadták a Lexus tervezői ezt az adottságot, igyekeztek kimaxolni az előnyeit, ezért a B-oszlopot, a küszöböket és az ülések oldalpárnáit is hozzá igazították, így kényelmesebb be- és kiszállást elérve. Így már azok is választhatnak egy szedán jellegű autót, akik az üléskomfort miatt vásároltak eddig szabadidő-autót.
Meglepő, de érzésre a vezetőülés magasabban van, mint az utas oldali és bár a hátsó lábtér véleményem szerint lehetővé tenné, nem engedhető le mélyre az első ülés. Az ülések komfortosak és csípőtájékon kellő oldaltartást is adnak, az ülőlap hossza az, ami túl rövid. Ezen a vezetőoldalon segít valamelyest a jobban felszerelt modellekben a motorosan kitolható combtámasz.
Kormánya sportos méretű, borítása jó tapintású, mellé nagy távolságban állítható, főként tengelyirányban, így segít az ideális pozíció megtalálásában. Most először nem a Lexus-logót, hanem a márkanevet látjuk felírva a kormányon.
Az óriási, az elődhöz képest 80 mm-rel 2950 milliméteresre nyújtott tengelytávnak köszönhetően hatalmas tér fogadja a hátsó utasokat. Az első és hátsó ülések közötti távolság 1102 mm, ami 77 mm-rel nagyobb, mint az előző generáció esetében. Az új Lexus ES dönthető (28-38 fok) hátsó ülésekkel is felszerelhető.
Nyilván azért is kellett ez a méretnövekedés, mert az eddigi csúcsmodell, az LS gyártása befejeződött, így a luxusautó vevői egy részének is jó lehet az ES. Olyan nagy a hely a második sorban, hogy a magamra beállított vezetőülés mögött (178 cm), akár keresztbe tett lábbal is ülhettem.
A legmagasabban felszerelt elektromos modellekhez hátsó komfortcsomag is kérhető, amely ülésfűtést, szellőztetést, masszázsfunkciót tartalmaz, sőt, lábtámaszt is a jobb hátsó üléshez. A sofőrös élmény érdekében az első utasülés előrehajtható, így a ledöntött háttámlával máris félig fekvő pozícióban lehet utazni. Eddig ezt is az LS kínálta.
Ebben a kivitelben a hátsó középső kartámaszból vezérelhetőek az ülésbeállítások és a különálló klímazóna vezérlése is (az egyszerűbb modellekben csak plusz befúvó van). Találunk itt két 45 W-os USB-csatlakozót is.
Az utastér nem követi a mai divatot, sokkal inkább továbbgondolt, letisztult környezetet kínál. Szemben a német konkurensekkel, a képernyők nem uralják le teljesen a műszerfalat, inkább kiegészítik a hagyományos elemeket. Ugyan az elődhöz képest csökkent a kapcsolók száma, de a fontos funkciók továbbra is elérhetőek dedikált gombokkal.
Különlegesség a műszerfal közepén futó fekete sáv, amely az autó indításakor kel életre, megmutatva a szellőzés – addig rejtőző – gombjait. Hasonlóan működik a motoros ülések memóriafunkciója a széleken. A kormányon is valódi, a formájuk alapján lepillantás nélkül is azonosítható kapcsolókat találunk.
Fekete borításokkal kissé szomorkás a belső, de a barna és a fehér kárpitokkal már prémium minőséget sugároz az ES. Olyan finom részletek teszik különlegessé, mint a hangerőgomb, az irányváltó karja, vagy épp a kormány kapcsolói, amelyek szépen formázott fém elemek. A csúcsmodellekben még valódi bőrrel is találkozhatunk, finom tapintással és szép varrással.
Két egyedi dizájnelem választható az ES-hez, az egyik a bambuszhatású fólia, amelyet úgy oldottak meg, hogy a fényt áteressze, így sötétben a mögötte lévő LED-ek hangulatvilágítása láthatóvá válik. A másik szintén fényáteresztő, szintetikus dombornyomott bőr.
A vezető előtt 12,3 hüvelykes – amorf alakú – digitális kijelzőn jelennek a szükséges adatok, hatféle megjelenítés választható. Ha ez a viszonylag kis, de éles képet mutató képernyő is sok, akkor hagyatkozhatunk a szélvédőre vetített kijelzőre is.
A fedélzeti rendszer szolgáltatásai, mint a navigáció, a hifi, a külső kamerák képe a műszerfal közepén 14 colos érintőképernyőn érhetőek el. Ekkora képernyőt korábban nem szerelt még modelljeibe a Lexus. A rendszer vezeték nélkül kezeli az Android Auto és az Apple Carplay szoftvereket.
Igyekeztek a fejlesztők jól használhatóvá tenni a menüt, így vannak benne személyre szabható widgetek, de kialakítottak külön gombot a közlekedési tábla-felismerő rendszer némításához is. Hangvezérlése jól működik, de szűk körű funkciókra alkalmazható, állíthatjuk a hőmérsékletet, lekérdezhetjük a hatótávot stb.
Google-alapú navigációsrendszer fut az autóban valós idejű információkkal, benne a sebességmérő kamerákkal és az alacsony kibocsátású övezetekre (LEZ) vonatkozó értesítésekkel. Az elektromos ES modellekben az akkumulátor töltöttségi szintjének és a vezetési körülményeknek megfelelően frissíti az ajánlott töltési helyszíneket.
Az első konzol első részében két okostelefon számára kialakított tárolóhely található, felszereltségtől függően az egyik vagy mindkettő vezeték nélküli töltőt is rejt. Felettük USB-C töltőcsatlakozókat is találunk.
A Lexus közlése szerint javították az ajtótömítéseken, és nagy hangszigetelő képességű üveget alkalmaztak az első ajtóknál, de szabályozzák az utastérben terjedő hangokat is. Az biztos, hogy igazán csendes az új ES.
Technika
Az új ES a Lexus globális GA-K architektúrájára épül, ez a Toyota konszern első- és összkerékhajtású, középkategóriás és nagy méretű modelljeihez tervezett moduláris platformja. Ez a technika képes fogadni az elektromos hajtáslánc szükséges elemeit is. Ezt a padlólemezt használta az előző ES, de az NX és RX valamint a Toyota RAV 4 is erre épül.
Már kezdetben is összesen hatféle hajtáslánc kombinációval készül majd az új Lexus ES, ezekből négy jut el hozzánk. Lesz 300h és 350h, valamint 350e és 500e kivitel.
Az első kettő fullhibrid kivitelű, amelyek egyaránt készülnek első- és összkerékhajtással, míg az elektromos változatok közül a 350-es csak első-, az 500-as csak összkerékhajtással érkezik. A négykerék-hajtás fontos ajánlat a kategóriában, hiszen a legfőbb konkurensek, a német gyártok is nagyrészt ilyennel értékesítik modelljeiket, így a Lexus sem maradhatott le.
Mindkét öntöltő hibrid 2,5 literes benzinmotort alkalmaz, amely mellé egy vagy két hajtó villanymotor társulhat, kialakítva az első vagy a négykerék-hajtást. Az ES-ben a korábbi nikkel helyett lítium alapú a nagyfeszültségű akkumulátor. A 300h esetében a rendszerteljesítmény 196 LE, a 350-es ellenben 247 lóerőt produkál. Mihozzánk a 300-as érkezik, a 350-est olyan országokba szánják, mint Kazahsztán, Moldova, Ukrajna, Örményország, Kirgizisztán stb.
A Lexus ES 300h elsőkerék-hajtással 8,0, összkerékhajtással 7,7 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás tempót álló helyzetből gyorsítva.
Elektromos hajtással 224 (350e) vagy 343 lóerős (500e) lehet a 2026-os Lexus ES, utóbbi a hátulra beépített második villanymotornak köszönheti a plusz teljesítményt. Az első motor nyomatéka mindkét esetben 269 Nm, ehhez jön az 500-asban hátra még egy 170 Nm-es. Az elektromos rendszer 400 voltos.
A két modell eltérő méretű – folyadékhűtésű lítium-ion – akkumulátort rejt. A kisebb teljesítmény mellé nagyobb, bruttó 77 (nettó 72) kWh-s akkumulátor társul, míg a másikban pont fordítva, ott a telep csak bruttó 75 (nettó 71) kWh-s. Így eltérő használati elvárásnak felelhetnek meg, a 350-es a WLTP szerint akár 581 km-t is megtehet, míg az 500-as inkább dinamikában jeleskedik és képes 5,5 másodperc alatt százra gyorsulni, szemben társa 8,0-es értékével. Utóbbi WLTP-értéke maximum 529 km.
Az elektromos rendszer tudása messze van a villanyautók mai élmezőnyétől, attól, amit a német prémium gyártók kínálnak, ott sokkal inkább a 80-90 kWh-s akkumulátorok és 800 voltos rendszer dominálnak. Kérdésünkre a Lexus egyik vezetője is elismerte ezt, majd kifejtette, hogy az ES globális modell és szerintük nem mindegyik piacon van szükség az említett csúcstechnikára, viszont, ha kifejlesztenék, akkor minden piac vevőinek magasabb árat kellene fizetnie.
Érdekesség, hogy az ES 500e úgynevezett Interactive Manual Drive rendszert is kap, amely azt szimulálja, mintha nyolcfokozatú váltót használna az autó (egyetlen áttétel szerepel benne igazából), de a gyorsítás és a járműsebesség alapján létrehozza a váltási élményt. A kormány mögötti fülekkel vezérelhető.
A Direct4-re keresztelt intelligens négykerék-hajtás vezérlése a körülményeknek megfelelően (olyan adatokat is figyelve, mint a kerékfordulatszám, kormányelfordulás, az oldalgyorsulás stb.) szabályozza a nyomatékot az elektromos-tengelyek között. Az 500e-ben 100:0-tól egészen 0:100-ig történhet a nyomatékelosztás, azaz szélsőséges esetben lehet teljesen elsőkerék- vagy tisztán hátsókerék-hajtású is, javítva a dinamikát és a stabilitást.
Gyorstöltővel maximum 150 kW-tal tölthetőek az elektromos változatok egyenáramon, így ideális 25 fokos időben 10-ről 80 százalékra fél óra alatt feltölthetőek a telepeik. Nulla fok esetén 40, mínusz tíz fokban 55 perc kell hozzá. Az azonnali gyorstöltés érdekében akkumulátor-előkondicionáló is használható, ez kapcsolható manuálisan vagy a navigációs rendszerrel együttműködve automatikusan.
Váltakozó árammal alapáron is 22 kW-tal tölthető a modell, így 10-100% között 4 óra alatt feltölthetőek a telepek.
Elöl MacPherson-rugóstag vezeti az új ES kerekeit, míg hátul – a modell történetében először – multilink megoldást alkalmaznak, amely nemcsak elvárás a jó útfogás és a kátyúk megfelelő kezelése miatt, de az akkumulátor és a hátsó hajtás helyigénye miatt is jobb választás. A magasabb felszereltségű elektromos modellek adaptív lengéscsillapítást is kapnak.
Kormányzása változó áttételű, így nagy sebességnél jobb egyenesfutással működhet, míg kisebb tempó esetén gyorsabb kormányreakciót nyújt a manőverekhez, ezzel agilisebbnek hat.
Vezetőtámogató rendszerből sokféle kerül az ES-be, így az álló és mozgó akadályokat is felismerő ütközésmegelőző rendszer, benne aktív kormányzással, de elérhető az adaptív sebességtartó, a sávtartó, a holtérfigyelő, a sávváltást segítő rendszer, a keresztirányú forgalom-figyelő technológia is, illetve olyan rendszer is, amely a térképadatok alapján szabályozza a sebességet, figyelembe véve, hogy körforgalom vagy útkereszteződés következik. Kerül az autóba a vezető fáradtságát figyelő rendszer, amely ha a vezető nem képes tovább irányítani az autót, megállítja és bekapcsolj a vészvillogót.
Vezetés
Elsőre kissé fura, hogy egy szedán jellegű autóban ilyen magasan lehet csak ülni, de ezt is meg lehet szokni. Szerencsére a kormány hosszan kihúzható és mellé kifejezetten jó formájú. Semmi szögletesítés, egyszerűen kerek, a mérete és a vastagsága is klassz.
Sajnos a bemutatón nem volt olyan hibrid, amelyet Magyarországon majd árulnak és amely vélhetően a legnépszerűbb lesz a változatok közül, így csak az igazi újdonságnak számító elektromost próbáltuk ki.
Olyan útvonalat találtak ki a szervezők, amelyen szinte minden élethelyzetben bizonyíthatott az ES, mentünk vele városban, országúton és gyorsforgalmi szakaszokon is. És mindenhol hozta az ismert, a Lexusokra jellemző higgadt stílust, amely itt a villanymotor miatt a szokásosnál is csendesebb, nyugodtabb suhanással társult.
Normál használat mellett alapvetően fel sem tűnik, hogy villanyautóval dolgunk, jó a gázpedál vezérlése, nem üt nagyot a nyomaték, finoman épül fel az erő.
Ha nagyon akarjuk, persze előjön belőle a kisördög, ha tapossuk a pedált, a villanymotor ereje könnyedén meglódítja a kasztnit. Jó dinamikával mozog az 500e. Egy kanyargós, szerpentines részen azt is kipróbáltuk, mi történik, ha egy Lexus-tulaj valamiért kanyarban is sietne. Az ES zokszó nélkül tudja ezt is, de ekkor sem mutat sportos jegyeket. Az eleje lazán követi a kijelölt ívet, a karosszéria nem billenékeny, a hirtelen terhelésváltáskor érződik csupán az akkumulátorok plusz tömege, ekkor van egy kis megbicsaklás a hátuljában.
Féke normál használat mellett érezhetően a villanymotorokra hagyatkozik, ilyenkor kissé nyúlós. Ha agresszívebben tapossuk, akkor könnyebb adagolni.
A kormányzása adja a legtöbb izgalmat, még könnyed, de nem túlszervózott, ráadásul kellően direkt, visszajelzése azonban luxusautós. Hossza ellenére meglepően fordulékony az ES, könnyű vele városban, parkolókban is mozogni.
Többféle menetmód közül választhatunk, az Eco és a Range a hatótávra optimalizált, de választható Sport és Custom is. Ugyanakkor egyikben sem érezni nagyon másnak a modellt. Fogyasztása így elsőre valahol 16-18 kWh/100 km körül alakult, de majd a hazai teszt után tudunk biztosabbat mondani.
Költségek
Már a tavalyi év negyedik negyedéve óta megrendelhető az új Lexus ES, amely most kerül a hazai márkakereskedésekbe. A legolcsóbb változat a 300h, amely 26,9 millió forinttól vehető meg. A négykerék-hajtás felára kétmillió forint, itt a magasabb felszereltségért 1,9 milliót kérnek, még a fehéren túli külső színekre lehet költeni 500-800 ezer forintot. Utóbbi a rozébarna felára.
A legolcsóbb elektromos-hajtású változat a 300e Prestige 28,7 millió forintért, itt az említett fényezéseken kívül a 21 colos kerekekre lehet 700 ezret áldozni. Az eggyel jobb felszereltség felára ennél a változatnál 4,9 millió forint, ebben az összegben már az adaptív futómű is benne van, de széria a bőr belső, a motoros ülés, a LED-fényszóró, a 360 fokos kamera, a motoros ajtóbehúzás, a head-up display és a 17 hangszórós hifi is.
35,5 millióba kerül a 300e azon változata a hátsó rész luxuskiadásával, külön légkondicionáló zónával, fűthető, szellőztethető és masszázsfunkcióval ellátott, motorosan dönthető ülésekkel és lábtámasszal.
30 700 000 forint az 500e alapára, egyelőre ez a modell csak egyféle felszereltséggel választható. Egyedül drágább színek és felnik érhetők el hozzá.
Február óta már gyártják az új Lexus ES modelleket, amelyekből az első elektromos hajtású darabok júniusban érkeznek meg Magyarországra, míg a hibridekre szeptemberig várni kell.
Tavaly a Lexus besorolása szerint 21.455 új prémium autót adtak el Magyarországon, ebből 7,9 százalék vagy 1705 darab tartozott az E szegmensbe, ahol az ES is versenyez. A kategória élmenői a BMW 5-ös és a Mercedes-Benz E-osztály. Itt akar jelentős eladásnövekedést elérni az új modellel a Lexus. Míg tavaly a kifutó modellből 85 fogyott, addig az újból 210 darabot terveznek értékesíteni. Érdekesség, hogy a márka várakozásai szerint csak a vevők egyharmada lesz olyan, aki eddig is ilyen nagy prémium szedánt használt, majdnem ugyanennyien érkeznek majd olyan márkáktól, mint a Škoda, a Honda, a Mazda, a VW, de lesznek kisebb prémium autóról és SUV-ról váltók is.
|A Lexus ES 500e és vetélytársai – Listaár, forint
|BMW i5 xDrive40 Limousine (394 LE, 81,2 kWh)
|30 600 000
|Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC (292 LE, 90 kWh)
|34 881 000
|Volvo ES 90 Single Motor Extended Range (333 LE, 92 kWh)
|30 320 000
|Audi A6 Sportback e-tron Performance (367 LE, 94,9 kWh)
|29 991 050
|Xpeng P7+ Long Range (313 LE, 74,9 kWh)
|20 390 000
|Lexus ES 500 e (343 LE, 75 kWh)
|30 700 000
Alapvetően 5 év/100.000 km (az 1. évben nincs km korlát) garancia tartozik a hibrid és elektromos ES modellekre is, míg 8év/160.000 km a villanyautó nagyfeszültségű akkumulátorának kapacitás garanciája, amely szerint ezen idő alatt 70% alá nem csökkenhet. Ha a tulajdonos az időszakon túl is márkaszervizbe hordja az autóját, akkor 10 évre nő a garancia.
Értékelés
Az új Lexus ES sokkal inkább az idősebb vásárlókat, a klasszikus értékeket keresőket szólítja meg, mint az újdonságra fogékonyakat. Az új csomagolás ellenére is jóval inkább tűnik egy továbbfejlesztésnek, mint jelentős újdonságnak. Hozza a Lexusra jellemző erényeket: szépen kidolgozott, kiválóan összeszerelt belső, pontosan működő szolgáltatások és semmi túlzás. Az elektromos hajtás jól illik a Lexus visszafogott vezetési kultúrájához. Az ára kissé magas, de a vevők mondanak majd ítéletet, hogy a híresen jó megbízhatóság és a visszafogottság ér-e annyit, mint a modern technika újításai.
|Mellette – Ellene
|
|
Szavazás