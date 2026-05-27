A külső méretnövekedés elődjénél tágasabb belsőt eredményez az új ES-ben. A fentebb futó padló önmagában is magasabb üléspozíciót hozna, de nemcsak elfogadták a Lexus tervezői ezt az adottságot, igyekeztek kimaxolni az előnyeit, ezért a B-oszlopot, a küszöböket és az ülések oldalpárnáit is hozzá igazították, így kényelmesebb be- és kiszállást elérve. Így már azok is választhatnak egy szedán jellegű autót, akik az üléskomfort miatt vásároltak eddig szabadidő-autót.

Meglepő, de érzésre a vezetőülés magasabban van, mint az utas oldali és bár a hátsó lábtér véleményem szerint lehetővé tenné, nem engedhető le mélyre az első ülés. Az ülések komfortosak és csípőtájékon kellő oldaltartást is adnak, az ülőlap hossza az, ami túl rövid. Ezen a vezetőoldalon segít valamelyest a jobban felszerelt modellekben a motorosan kitolható combtámasz.

Kormánya sportos méretű, borítása jó tapintású, mellé nagy távolságban állítható, főként tengelyirányban, így segít az ideális pozíció megtalálásában. Most először nem a Lexus-logót, hanem a márkanevet látjuk felírva a kormányon.

Az óriási, az elődhöz képest 80 mm-rel 2950 milliméteresre nyújtott tengelytávnak köszönhetően hatalmas tér fogadja a hátsó utasokat. Az első és hátsó ülések közötti távolság 1102 mm, ami 77 mm-rel nagyobb, mint az előző generáció esetében. Az új Lexus ES dönthető (28-38 fok) hátsó ülésekkel is felszerelhető.

Nyilván azért is kellett ez a méretnövekedés, mert az eddigi csúcsmodell, az LS gyártása befejeződött, így a luxusautó vevői egy részének is jó lehet az ES. Olyan nagy a hely a második sorban, hogy a magamra beállított vezetőülés mögött (178 cm), akár keresztbe tett lábbal is ülhettem.

A legmagasabban felszerelt elektromos modellekhez hátsó komfortcsomag is kérhető, amely ülésfűtést, szellőztetést, masszázsfunkciót tartalmaz, sőt, lábtámaszt is a jobb hátsó üléshez. A sofőrös élmény érdekében az első utasülés előrehajtható, így a ledöntött háttámlával máris félig fekvő pozícióban lehet utazni. Eddig ezt is az LS kínálta.

Ebben a kivitelben a hátsó középső kartámaszból vezérelhetőek az ülésbeállítások és a különálló klímazóna vezérlése is (az egyszerűbb modellekben csak plusz befúvó van). Találunk itt két 45 W-os USB-csatlakozót is.

Az utastér nem követi a mai divatot, sokkal inkább továbbgondolt, letisztult környezetet kínál. Szemben a német konkurensekkel, a képernyők nem uralják le teljesen a műszerfalat, inkább kiegészítik a hagyományos elemeket. Ugyan az elődhöz képest csökkent a kapcsolók száma, de a fontos funkciók továbbra is elérhetőek dedikált gombokkal.

Különlegesség a műszerfal közepén futó fekete sáv, amely az autó indításakor kel életre, megmutatva a szellőzés – addig rejtőző – gombjait. Hasonlóan működik a motoros ülések memóriafunkciója a széleken. A kormányon is valódi, a formájuk alapján lepillantás nélkül is azonosítható kapcsolókat találunk.

Fekete borításokkal kissé szomorkás a belső, de a barna és a fehér kárpitokkal már prémium minőséget sugároz az ES. Olyan finom részletek teszik különlegessé, mint a hangerőgomb, az irányváltó karja, vagy épp a kormány kapcsolói, amelyek szépen formázott fém elemek. A csúcsmodellekben még valódi bőrrel is találkozhatunk, finom tapintással és szép varrással.

Két egyedi dizájnelem választható az ES-hez, az egyik a bambuszhatású fólia, amelyet úgy oldottak meg, hogy a fényt áteressze, így sötétben a mögötte lévő LED-ek hangulatvilágítása láthatóvá válik. A másik szintén fényáteresztő, szintetikus dombornyomott bőr.

A vezető előtt 12,3 hüvelykes – amorf alakú – digitális kijelzőn jelennek a szükséges adatok, hatféle megjelenítés választható. Ha ez a viszonylag kis, de éles képet mutató képernyő is sok, akkor hagyatkozhatunk a szélvédőre vetített kijelzőre is.

A fedélzeti rendszer szolgáltatásai, mint a navigáció, a hifi, a külső kamerák képe a műszerfal közepén 14 colos érintőképernyőn érhetőek el. Ekkora képernyőt korábban nem szerelt még modelljeibe a Lexus. A rendszer vezeték nélkül kezeli az Android Auto és az Apple Carplay szoftvereket.

Igyekeztek a fejlesztők jól használhatóvá tenni a menüt, így vannak benne személyre szabható widgetek, de kialakítottak külön gombot a közlekedési tábla-felismerő rendszer némításához is. Hangvezérlése jól működik, de szűk körű funkciókra alkalmazható, állíthatjuk a hőmérsékletet, lekérdezhetjük a hatótávot stb.

Google-alapú navigációsrendszer fut az autóban valós idejű információkkal, benne a sebességmérő kamerákkal és az alacsony kibocsátású övezetekre (LEZ) vonatkozó értesítésekkel. Az elektromos ES modellekben az akkumulátor töltöttségi szintjének és a vezetési körülményeknek megfelelően frissíti az ajánlott töltési helyszíneket.

Az első konzol első részében két okostelefon számára kialakított tárolóhely található, felszereltségtől függően az egyik vagy mindkettő vezeték nélküli töltőt is rejt. Felettük USB-C töltőcsatlakozókat is találunk.

A Lexus közlése szerint javították az ajtótömítéseken, és nagy hangszigetelő képességű üveget alkalmaztak az első ajtóknál, de szabályozzák az utastérben terjedő hangokat is. Az biztos, hogy igazán csendes az új ES.