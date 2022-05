Kisebb, de nem kevesebb – Vezettük a Mercedes-Benz EQE-t!

Az első találkozás alkalmával csupán egy rövid körre volt lehetőségünk, de ez idő alatt is egészen kiismerhető volt az EQE. Szinte minden pontján tökéletesen azonos nagyobb testvérével, érzékelhetetlen a különbség, pláne úgy, hogy bent ülve pontosan ugyanaz a látvány és kidolgozottság, minőség fogad. A keret nélküli ablakok jót tesznek a beszállási élménynek, sportosnak, légiesnek érződik tőle az autó, pedig nem teljesen az.

Beleszagolunk a tömény bőrillatba odabent, amelyhez a fedélzeti parfüm illata társul. Szinte a bőrünk alá mászik az érzés, hogy a Mercedes még mindig nagyon ért a magas minőségérzet eléréséhez. Egy belépőmotoros, alapműszerfalas autóval tettük meg az első próbakört, de ebben sem érezni egy pillanatig sem a spórolást, sőt. A kijelzők képe gyönyörű, az illesztések szintén, és egy jobban megválasztott fa díszbetétszettel még otthonosabb is lehet ez az összeállítás, mint a LED-panel kijelzőhaddal.

Kényelemes az ülés, egészen jól beállítható, de itt is túl magasan vagyunk ahhoz képest, amit én általánosan jónak mondanék. Főleg akkor feltűnő ez, ha a kormányt is úgy állítom be, ahogy szoktam, egészen közel magamhoz és a lehető legalacsonyabban. Az ülés legalacsonyabb pontra állítása után így a műszeregység kijelzőjének teljes felső részét eltakarja a kormány, pedig nem vagyok magas, 180 centi pont az átlag. A kormányt legalább 7-8 centivel feljebb kell állítani az ideálisnál ahhoz, hogy lássuk a kijelző fontos részeit, ergonómiailag ez egy nagyon gyenge pont az EQE-ben és az EQS-ben is.

Gyorsításkor autószerű mormogás jön a hangszórókból, nem is mondanám rá feltétlenül, hogy rossz, a másik választható űrhajószerűbb, az idegen, de ha ez zavar, akkor teljesen ki is kapcsolható a hangmodul. Könnyedén suhan az EQE, még a rossz minőségű úton is merev, jó rugózású – szinte biztos, hogy a stuttgartiak ennyire rossz aszfaltra nem készültek, az autó mégis megbirkózik a folyamatos rázkódással. Van szélzaj 100 km/h felett, mintha az EQS-ben ez nem jelentkezett volna.

A 292 lóerős teljesítmény egészséges ezen a szinten, így is bőven dinamikusan indul meg az EQE, hát még a kétmotoros milyen lehet… 100 felett is egészségesen gyorsít, Sport módban pedig a gázreakció is elég direkt. Annyira, hogy kanyarban táncol az EQE, ami nem feltétlenül jön jól. Egy fehér aszfaltos derékszögű kanyarban képes volt átfordulni a másik sávba bármiféle agresszív gázadás nélkül, kicsit sokáig hagyta csúszni a kipörgésgátló, ami nem túl szerencsés.

Nevetségesen jól fordul a 10 fokos hátsókerék-kormányzással, sokat nem kell vele küzdeni parkolásnál, vagy ipszilonozásnál. Fékezési érzete lehetne jobb, szokni kell, hogy a pedál hosszú úton jár és nehéz az autó. Elöl négydugattyús fékek fogják az alapmodellt is, de lehet, hogy a két fővel több mint 2,5 tonnás autóra ennél kicsit több kéne még úgy is, hogy a lassítások egy részét a villanymotor intézi.

Adaptív a gázelvételkori visszatermelés és lassítás: ha van előttünk autó, akkor erősebb, ha nincs, akkor szinte vitorlázik az EQE, ha előttünk lassítanak, akkor fokozatosan erősödik, ezzel teljesen lelassít. Kormányzásában jóleső súlyozást érezni, kevésbé szintetikus, mint az ember várná, de nem is figyel rá annyira, mert az EQE-ben sokkal inkább az utazás a fontos, mintsem a vezetés.

Nagyrészt figyel a sofőrre és támogatja az elektronika. Vezeti magát a sávban, tartja a távolságot, irányjelzésre autópályán még sávot is vált. Mi pedig közben élvezhetjük a fantasztikusan tisztán szóló hifirendszert és a masszást, amiből a tesztautóba épp nem került, de így is aktivizál, néha megmozgatja a támlát és az ülőlapot, hogy ne punnyadjunk el a kormány mögött.

A tesztkör próbálgatásai alatt a fogyasztás 20 kWh/100 kilométernél pihent meg, a dinamikus vezetést hanyagolva ennél csak lejjebb mehet, ami mindenképp szép teljesítmény és közelít a gyárilag megadott értékekhez, ezzel az elérhető legmagasabb hatótávhoz.