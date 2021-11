Ez az első elektromos modell, ami az MB.EA padlólemezre épül, amire a Mercedes jövőbeli elektromos autói is fognak. A padlólemez jelentős részét a 90, vagy 107,8 kWh-s akkumulátor foglalja el, ami önmagában 700 kilogrammot nyom. Az autó teljes súlya 2,4-2,6 tonna között mozog, az először próbált kétmotoros, nagy akkumulátoros verzió éppen 2,5 tonnát mutatna a mérlegen.

Többféle hajtáslánccal készült a Mercedes az EQS számára. Az EQS 350+ hátsókerék-hajtású, 292 lóerős elektromos motort kap , mellé 90 kWh-s akkumulátort. Az EQS 450+ 333 lóerős és 107,8 kWh-s akkumulátora van, az EQS 580 4MATIC pedig 523 lóerős, 855 Nm nyomatékra képes két elektromos motorból, szintén a nagyobb akkumulátorral szerelik. AMG-változat is érkezik jövőre 762 lóerővel, 3,4 másodperces 100-as sprintidővel és 250 km/h-s csúcssebességgel. Ahogy szokták mondani: a név kötelez!

Hatótávolságban a 450+ modell a bajnok, akár 770 kilométerre is eljuthat az akkumulátorában tárolt energiával. Ez WLTP érték, elméletben képes rá, ha minden körülmény adott, ha ennek 85-90%-át tudja a valóságban, már azzal is hozza egy hasonló benzines modell hatótávolságát is.

A 400 voltos rendszer akár 200 kW-os töltést is fel tud venni, amivel 15 perc alatt 300 kilométernyi hatótávolság tölthető bele. 11 kW-os otthoni oszlopról 10 óra, 22 kW-os köztériről 5 óra a teljes töltési idő. Az akkumulátor temperálásáról vízhűtés és hőcserélő rendszer is gondoskodik, hogy a teljesítmény-leadás és a töltés mindig ideális lehessen.

Dupla lengőkaros első és multilink hátsó futóművéhez szintszabályzós légrugózást kap, amellyel a karosszéria gombnyomásra süllyeszthető és emelhető is. Kormányzott a hátsó tengely is, amely alapesetben 5 fokban, felárért 10 fokban kormányozza a hátsó kerekeket. Ez utólag online is bővíthető, vagyis csak egy felhő alapú frissítésen múlik, hogy képes-e rá az EQS.

Fényszórótechnikában az EQS is megkapta a Digital Light egységeket. Ezekben két-két modul felel a világításért, az egyikben 82 LED, a másikban pedig egy 1,3 megapixeles vetítőgép dolgozik. Mindkettő távolsági fényként is működik, utóbbi felel a kitakargatásért, ami az autóiparban a legprecízebb rendszer jelenleg. Már a piktogramok és felfestések vetítése is engedélyezett, így képes előttünk az útra vetíteni információkat, jelzéseket, sőt, még az ideiglenes tereléseket is.