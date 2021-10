Minden autónál fontos a beltér, az iX koncepciójában pedig ez volt a legfontosabb. Ez látszik is az autó arányain. Nagyok az ablakok, magas a kabin, mintha minden külső méretet egy beltér koncepció köré építettek volna, és valahogy így is történt. Amit kapunk az iX-ben, az egészen más, mint amire számítanánk a BMW-től, mondhatni köze sincs az eddigi modellekhez. Emlékezzünk vissza, hogy így volt az i3-mal is 2013-ban és még ma is éppen elég érdekes mind külsőre, mind belsőre.

Az ajtót felnyitva azonnal egy szép és egységes kép tárul elénk. Az ülés szélén nincsenek gombok, de még csak műanyag borítás sem, mert a bőrhuzat, vagy épp az Alcantara hatású mikroszálas anyag leér egészen az aljáig – ez a kedvenc részletem. De van még nagyon sok szép, a szemnek és kéznek is kellemes pont, forma, anyag az utastérben.

Ez valójában egy szoba. Ülései fotelek, kapcsolói kristálypoharak, a Bowers&Wilkins hifi pedig az a kristály whiskys üveg, amiből ömlik a minőség és árad szét bennünk. Érezzük minden egyes testrészünkkel, hogy ez valami nagyon minőségi holmi. Fizikailag és a koncepcióra való tekintettel is. Mert a mikroszálas, Alcantara hatású újrahasznosított műanyagból készült ülés-, műszerfal- és ajtókárpit borítás még komolyabb hatást kelt, mintha bőrbe lenne húzva minden.

Ha bőrözött, abban is van egy kis trükk. A minőségi marhabőrt szintetikus anyagok helyett olívalevél kivonattal cserzik, ezzel is a fenntartható jövőt szolgálják. Van némi fa is az utastérben, a középkonzol lapja nyílt pórusú és kapacitív gombokat rejtettek bele. A kivitelezés a belemart ikonokkal öröm a szemnek, és ebben a világban a metszett üveg iDrive tekerő és ülésállítók is helyükön vannak – ezek felárasak.

Magasan ülünk, de nem túl magasan, inkább az ajtók felső éle van alacsonyan és a kárpit formája sem azt akarja, hogy egy autó bélben érezzük magunkat. Sokkal inkább egy nagy kanapén ülve, üvegbúrával magunk fölött. Mert az iX teteje is üvegből van, gombnyomásra elektrostatikusan homályosítható, a tűző napon autózva nem tűnt fel, hogy meleg lenne alatta.

Megdöbbentő a csend. Ez volt a koncepció egyik legfontosabb pontja. Kintről nem érkezik inger, az ujjbegyeink összedörzsölését az autó túloldalán is lehet hallani. Hangelnyelő szivaccsal bélelték még az abroncsokat is a tökéletességért, és bejött. Mindehhez adódhat hozzá Hans Zimmer komponált villanyautó zümmögése, ami tényleg más, mint az eddigi villanyautós zajok. Jó-jó, de a tökéletes csend itt most még jobb.

Magasra kerülnek a lábak hátul, de a hely nagy, így leér a combunk a puha ülőlapon. Kényelmes, nagyon is, az első fotelekre is igaz ez, mégis halványan ott van benne a BMW üléseire igaz jó oldaltartás. Magunk előtt egy hatszög alakú kormány és két összeépített, 12,3 és 14,9 colos kijelző trónol enyhén meghajlítva, a sofőr felé fordítva a multimédia kijelzőjét.

Már a 8-as iDrive fut rajta, a menü most egészen más, fellelhető benne a 7-es rendszer logikája, de sok esetben újra kell tanulni. Ez azoknak lehet érdekes, akik a 7-es iDrive-val szerelt autókban majd frissítik, mert hamarosan nekik is elérhető lesz a felhő alapú frissítés, így a 3-asokban, 5-ösokben, X modellek mindegyikében frissülni fog a rendszer a tulajdonosoknál, ami szép dolog a BMW-től.

Ez is a digitalizáció része, ahogy az is, hogy telefonunkat is használhatjuk kulcsként – a rendezvényen már csak iPhone-okat kaptunk az autókhoz, de Androiddal is használható a digitális kulcs. Online kapcsolat, internetes szolgáltatások és beszédvezérlés is elérhetőek az iX-ben. Ha pedig akarunk egy fotót a családról, abban is segít, mert van egy kamera a plafonon.