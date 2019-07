Bejutni nem mindig könnyű, mert a mechanikus helyett mikrokapcsolós kilincsek késése miatt az első napokban hiába próbáltuk meghúzni az ajtókat. A tesztautó cserébe megkímélt az ajtócsapkodástól, mert elöl és hátul is szervomotorok húzták be hanyagul becsukott ajtóit. Ezt a kényelmi extrát sok A6-ba és A7-be is berendeli az importőr, hogy az ügyfelek akkor se vesződjenek vele, ha ők, az értékesítők vagy a flottakezelők nem gondolnak erre.

Sokat tapasztalt kollégám egyszer a Renault Mégane RS-ből ült át mellém és utasként is lenyűgözte, mennyire egyben van ez az Audi. Árad belőle a jólmegcsináltság, ahová csak nézünk, minden anyag és megoldás nemes és masszív benne.

Nyoma sincs annak az esetlegességnek, amit helyenként a Teslák mutatnak. Igazán szép a hasított bőr ajtókárpit és a világosszürke bőr az ajtóbehúzókon a narancssárga varrással. Minden műanyag elegáns, a belső tér illata is nagyon kellemes.

Az alsó és a felső kijelző az A6-A7-A8 modellsor öröksége. A „gyújtást” levéve a képernyőn lévő ujjbegypacák rondítják a belső teret, de amikor él az autó, a monitorok káprázatos képe, a grafika igényessége több mint meggyőző. A parkoláskor az autó mozgásáról a kamerarendszerrel adott animációt látva nem sok kétségünk marad, hogy ennek az autónak a kifejlesztésében irdatlan pénztömeg van.

Az átgondoltság az E-tron nagy értéke. Ha például a rádiós közlekedési jelentések belehasítanak a nyugodt utazásba, nem kell a menüben keresgélni kiirtásukat, mert az autó azonnal felajánlja eliminálásukat. Ami viszont megszokást igényel, az az idegen SIM-kártyás kihangosítás. Az okostelefon-integrálási lehetőségek között van esély botladozni és leállítani a telefon saját mobilnet-kapcsolatát és a helyes beállítás megválasztásáig az utasok sem tudnak hívást kezdeményezni vagy keresni rajta, amíg a Bluetooth-kapcsolatot nem bontja valaki, leválasztva a telefont az autóról. A helyes használatot jobb megtanulni az értékesítőtől az autó átadásakor, de magától is rájön az ember.

Minőségérzetben az Audi E-tron hozza a márka standardját, helykihasználása viszont pocsék. Belül nem érződik nagyobbnak egy Q5-nél, pedig egy arasszal hosszabb nála. A csomagtartón látni leginkább, mennyire magas a padlószint az alvázra helyezett akkumulátorok miatt, ennek ellenére 660-1725 literes a gyár által megadott csomagtartó-térfogat. Az autó elejében van egy zárt tároló is a töltőkábeleknek.

Háztáji barkácsvideó az E-tron körkamerájának nézeteiről