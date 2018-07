Nagy nap volt a tegnapi az Audi, de a hazai autóipar életében is, amikor többekkel együtt Szijjártó Péter az utolsó kábel csatlakoztatásával szimbolikusan beindította Győrben az e-motorok sorozatgyártását. Az elcsépeltnek ható mérföldkő kifejezés itt talán nem túlzás, hiszen az autóipar lassan, de egyelőre határozottnak tűnő lépésekkel tart az elektromos autózás felé. Hogy ez mennyire így van, arról az árulkodik a legjobban, hogy a becslések szerint Európában 2030-ra több elektromos üzemű autó lesz az utakon, mint hagyományos, dízel-, vagy benzinüzemű.

Olvass tovább

Július 24.-én a győri Audi gyárban hivatalosan is elkezdődött az elektromos motorok sorozatgyártása. A rövid ünnepség és az egymásba érő, egymást méltató beszédek után, néhány szimbolikus, de csinosan világító töltőkábel csatlakoztatása után hivatalosan is elindult a sorozatgyártás, majd vezetett túrán megnézhettük, hogyan készülnek a VW konszern termékeibe szánt villanymotorok.

Aki végtelen gyártósort, és legalább pár darab, szépen csillogó mechanikus bármi látványára várt, mint egy rendes motorgyárban, az csalódott lehetett. Ugyan itt is drága és bonyolult robotok kalimpálnak a karjaikkal, és vezető nélküli kiskocsik cipelik a munkadarabokat, de a szerelde jóval kisebb, gyorsabban elkészül egy motor és a munkadarabok sem annyira izgalmasak, mint egy mezei motorgyárban.

A szobányi kazánok és a végletekig finomított mechanikájú, mázsás vasakból épített, finom olajszagú szerkezetek után is tuti, hogy fitymálva nézték a vicces méretű benzinmotorokat is azok, akik még a gőzgépekhez voltak szokva. Valószínűleg a villanyautókat is megszokjuk majd, az idétlen hangjukkal, macerás töltésükkel, előre tervezendő használatukkal együtt.

Pár látványos eleme a villanymotor gyártásnak is van. A felfoghatatlan sebességgel forgó tekercselő, vagy a vékony rézhuzalok tárolására használt, Matrix-kellék kinézetű furcsa tartályok ugyanúgy szokatlanok még, mint a tekercseket gúzsba varró gép öltéseinek látványa. De hiába a végletekig automatizált és szinte steril, ultramodern környezet, még ember is kell a gyártáshoz. Igaz, nem túl izgalmas meló a szigetelések felragasztása a tekercsekre, de ez az, amit eddig nem sikerült gépekkel megcsináltatni.

A gyártósor vége felé pedig szürke, kétféle teljesítményű mosógép elektromos autó motorok állnak sorba, egyik az első-, másik – az összkerekes modellekben – a hátsó féltengelyeket hajtja. Minden motor váltóval egybeépítve hagyja el a gyárat, bár itt a váltó sem hagyományos, mindössze egy fix áttétel található benne. A hátramenetet a motor forgásirányának megváltoztatásával oldják meg, nem fogaskerekekkel.

Platform első és hátsó villanymotorral

A gyártósor legvégén, különféle tesztek, próbák után ott a kész villanymotor, végén a fix áttétellel. Itt aztán becsomagolják őket és útra kelnek, hogy a konszern valamelyik elektromos hajtású modelljében álljanak majd munkába. Lesz is helyük, hiszen az ígéretek szerint 2025-re minden Audi elérhető lesz elektromos meghajtású változatban is. Győrben készült villanymotorokkal.