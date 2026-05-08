Tűzeset egy üzemanyagtöltő állomáson? Ritkán, de előfordul, balesetek, hibák mindig vannak és lesznek is. Láttunk már nem egy autóst, aki öngyújtóval szórakozott tankolás közben, meg is lett az eredménye.

Ez viszont új szint. A felvétel szerint egy BMW X5 hajtott be közvetlenül a töltőoszlopok mellé, már erősen füstölő motortérrel. A sofőr kiszállt, egy fiatal hölgy, aki láthatóan először fel sem fogta mi történik, tétován nézelődött a telefonjával a kezében, mire eszébe jutott, hogy segítséget kérjen. Ekkor már felcsaptak a lángok, de szerencsére a személyzet résen volt, és még azelőtt eloltották a tüzet, hogy az elterjedt volna a kút berendezéseire.

A BMW vezetője a lehető legrosszabb helyet választotta a megállásra, de ugyanakkor az is lehet hogy rizikós terve bevált. Messzebb, a leállósávban megállva esély se lett volna az oltásra, az autó vélhetően teljesen kiégett roncsként végezte volna. Igaz, így sem maradt sok a motortérből, de mivel közel voltak a nagy teljesítményű oltókészülékek, így a maradék legalább megmaradt értékesíthető alkatrészként.