1997 Forma-1-es világbajnoka, Jacques Villeneuve még 2006 közepén távozott a szériából – a BMW-Williams egyszerűen lecserélte a nagy ígéret Robert Kubicára –, ám a versenyzéssel nem hagyott fel, hosszú-hosszú éveket húzott le a NASCAR-ban, megfordult az ausztrál V8 Supercarsban, a rövid életű Speedcar-sorozatban, indult a Le Mans-i 24 óráson, „bekukkantott” az IndyCarba, vezetett a Forma-E-ben, 2023-ban pedig a WEC (hosszútávú világbajnokság) első három fordulóján is ott volt a Hypercar csúcskategóriában.

Az F1-es kiszállása óta a száguldó cirkuszban különböző médiumoknál majdnem folyamatosan szakkommentátorként is dolgozó kanadai végül három éve akasztotta szögre a bukósisakot, ám idén leporolja azt, méghozzá hogyan!

Az 55 éves Villeneuve 2026-ban a Forma-1 állandó betétsorozataként működő Porsche Supercupban ül újra volánhoz – logikus, ha már a tévézés miatt amúgy elutazik a hétvégékre –, ráadásul autója az első pillantásra egy vízilabdára emlékeztető, de valójában édesanyja egyik pólója által ihletett sisakfestési színeit viseli majd, vette észre a RacingNews365.

Az idén nyolcfordulós Porsche Supercup a június eleji Monacói Nagydíj hétvégéjén kezdődik, majd Barcelonát, a Red Bull Ringet, Spát, a Hungaroringet és a dupla versenyes Zandvoortot érintve a szeptember eleji, monzai Olasz Nagydíjon zárul.