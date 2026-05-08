Max Verstappennek 2028-ig szóló szerződése van a Red Bull-lal, de arra, hogy a holland ki is tölti azt, még az energiaital-gyártó vezetésénél sem vennének mérget. Közismert, a négyszeres világbajnoknak eredményekre vonatkozó kilépési záradéka van, ahogy az is, hogy nem tetszik neki a mai Forma-1, viszont nagy kedvvel versenyez más kategóriában.

A Motorsport.com arról ír, hogy Miamiban több forrás is megerősítette nekik, hogy a csapatfőnök Laurent Mekies és a cégvezér Oliver Minztlaff vészforgatókönyvvel készül Verstappen esetleges távozására, a jelöltjük is meglehet a pótlásra a mclarenes Oscar Piastri személyében.

A Red Bullnak ugyan vannak saját pilótái, a nagycsapathoz idén előléptetett Isack Hadjar, a rövid kaland után a Racing Bullshoz visszaküldött Liam Lawson, valamint az idei év egyetlen újonca, Arvid Lindblad, de jelen állás szerint egyiküket sem tartják alkalmasnak arra, hogy a hátán vigye az alakulatot, ezért szeretnének kívülről „ászt” igazolni.

Míg a csapaton belüli munka, a nyugalom kedvéért Piastrit az idei évben már nem kíséri el a versenyhétvégékre menedzsere, Mark Webber, a Motorsport szerint az ausztrál a színfalak mögött nagyon is dolgozik, a McLarenen kívüli alternatívákat keres fiatal honfitársának – az egykori Red Bull-pilóta pedig értelemszerűen könnyedén kopogtathat a Milton Keynes-ieknél.

A szakoldal hozzáteszi, hogy Christian Horner és Helmut Marko távozása után a jelenlegi főnök, Mekies rugalmasabb, pragmatikusabb hozzáállással viszonyul a pilótapiachoz, nem ragaszkodna saját nevelésű versenyzőhöz, azaz nyitott az ajtó Piastri előtt.

A25 éves ausztrál pilótának 2027-ig szól a maga szerződése, ám az F1-ben mindig, minden szerződés felbontható megfelelő pénzért – a Motorsport szerint a McLaren-vezér Zak Brwn valószínűleg kiváló bevételi lehetőséget is látna abban, ha a Red Bull bejelentkezne Piastriért.