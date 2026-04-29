2026 egyelőre nem Max Verstappen éve a Forma-1-ben. A Red Bull négyszeres világbajnoka látványosan nincs kibékülve autójával, illetve a szabályokkal sem. Vigaszt egyelőre a GT3-ban, a Nürburgringen talál, és esetleg másik F1-es csapatnál találhat, amennyiben átigazolna egy riválishoz.

De kik jöhetnek szóba? Ez már nagyobb kérdés. A holland aligha akar az élmezőnytől távolabb kerülni, ám ezek a helyek ha nem is betonbiztosak, de eléggé stabilak. Martin Brundle kommentátor, korábbi Forma-1-es pilóta szerint olyannyira, hogy Verstappennek emiatt nem is nagyon van mozgástere.

“Nem vagyok abban olyan biztos, hogy Max olyan könnyen csapatot tudna váltani. A Mercedes autóiban két saját nevelésű tehetség ül, Russell és Antonelli, a McLaren pedig remekül helytáll egy működő felállással” – utalt Oscar Piastrira és a címvédő Lando Norrisra a brit szakember. “A Ferrari pedig ott van Leclerc-rel és Hamiltonnal. Ha valaki kiugrana valamelyik autóból, akkor lenne helye Maxnak, de a csapatok nem tudnak lépni, ha szerződésük van, és nem akarnak jó pilótákat kirúgni, jó párosokat megtörni. Ha pedig az ember a teljesítménybeli okok miatt akarja elhagyni a Red Bullt, a fenti három csapat egyike jöhet szóba” – fogalmazott Brundle.

Verstappennek nem sok esélye maradt hát, bíznia kell a Red Bull felzárkózásában. “Az erőforrás lenyűgöző lett, az autóval küszködnek” – tette hozzá.