Míg tavaly nyert Szuzukában, idén teljesen mellékszereplő lett Max Verstappen a Forma-1-es Japán Nagydíjon. A Red Bull hollandja a 11. helyről rajtolva pár kör alatt feljött a nyolcadik helyre, de ott meg is rekedt. Tempója gyakorlatilag megegyezett az alpine-os Pierre Gasly sebességével, komolyabb csatára azonban nem is tudta kényszeríteni a franciát.

“A tegnapi nap katasztrófa volt, ma pedig kihoztam a maximumot a versenyből, de ugyanolyan az érzés az autóban, mint az időmérőn. Nem lehet rendesen előzni, mármint tudsz, de akkor a következő egyenesben nem lesz akkumulátorod. Számoltam a köröket a leintésig: 15 van vissza, 10, 5, majdnem megvagyunk, végre vége!” – fogalmazott a Viaplay tévécsatornának.

A holland az időmérő után igencsak elmerengett azon, hogy vannak más dolgok is az életben is, mint az F1, és nem bosszantja már, milyen állapotban van a sport. A folytatásban azonban közel sem biztos: kimondta, a következő hetekben, hónapokban gondolkodni fog arról, hogyan folytassa karrierjét. “Az élet megy tovább, vannak más dolgok is. Mókásnak kellene maradnia” – mondta annak kapcsán, mi az, ami a Forma-1-ben tartaná a négyszeres bajnokot.

“[A szünetben – a szerk.] versenyezni fogok, olyan dolgokat csinálok, melyek mosolyt csalnak az arcomra. Emellett beszélek a csapattal is, próbálunk több tempót és jobb egyensúlyt találni, mert ez így nem fenntartható. Keményen kell dolgoznunk, hogy megértsük a problémáinkat és fejlesztéseket hozzunk” – magyarázta a BBC-nek.

“Lehet rossz a kocsi egyensúlya, de ez nem vesz el alapból attól, hogyan versenyzünk” – utalt arra Verstappen, hogy a gondja a szabályrendszerrel van. “Ez a gond, amiről a pilóták is beszélnek, és ami az én legnagyobb bajom. Természetesen szeretnék nyerni, de el tudom fogadni, hogy a hetedik helyen autózok. De az, ahogy a hetedik helyen autózom, az nem mókás.”