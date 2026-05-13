A Porsche 911 GT3 RS a számtalan 911-verzió közül a legkeményebb és legtökéletesebb, az ikonikus modellcsaládnak a versenyautókhoz legközelebb álló módozata.

A brit Talos Vehicles szerint azonban még így is túlságosan visszafogott, ezért gondoltak egy merészet, és elkészítették az autó extrém átiratát: a Talos Porsche 911 RT-t.

A karosszériához beszkennelték a GT3 R versenyautót, majd szénszálas kompozitból gyártották le az új borítópaneleket. Ezzel 80 kilót (!) nyertek a mezei GT3 R-hez képest – a menetkész tömeg 1350 kg.

A projekt része egy agresszív aerodinamikai csomag is, amelyet sajnos nem részletez a gyártó, de nem is kell, hiszen a versenyautó adta a mintát: a motorsportból átvett hátsó szárny, diffúzor, első splitter, visszapillantó van az autón, valamint mások a lökhárítók, a sárvédők és az az orrát takaró elem is.

A felfüggesztést teljesen újratervezték az Öhlins bevonásával, az elektronikusan szabályozható lengéscsillapítók beállításai egy okostelefonos alkalmazásból módosíthatók. A kerekeket központi csavarok rögzítik, ahogy a motorsportban szokás.

A 4,0 literes, hathengeres boxer megmaradt szívómotornak, viszont javítottak a gázreakción és a megbízhatóságon. Progresszív teljesítményleadásra és kiaknázható erőre törekedtek, hogy az autót ne csak versenypályán, de kanyargós országúton is lehessen vezetni. A csúcsteljesítmény valahol 548 lóerő körül mozog. Az autó 3, 0 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége 298 km/óra.

Ezek hát az alapok – minden további részlet az ügyfél döntésén múlik. Még a szénszálas kompozit elemek fonásmintázatát is megválaszthatja, ahogy arról is dönthet, hogy tetszőleges színre festve vagy simán lakkozva kéri-e az autót. Az utastérben bőr, Alcantara, szövet és ezek tetszőleges kombinációja kérhető, még az ülések varrásában is kikérik az ügyfél véleményét.

Mindez alaphangon 850 ezer angol fontba, azaz 350 millió forintba kerül – plusz az átépítés alapját képező 911 GT3 RS, amit az ügyfélnek kell hoznia. Mindössze húsz példányt építenek a 911 RT-ből.

Feláras opciók természetesen itt is vannak: szénszálas versenyajtók, versenytükrök, egyedi kialakítású és hangolású kipufogórendszer, valamint turbófeltöltő és kérhető. Igen, a szívómotort hajlandóak átalakítani feltöltöttre, de ínyenc ilyet nem kér, hiszen azzal pont a személyisége veszne el az autónak.

