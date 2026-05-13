Látszik, hogy a jó ízlés egyik őshazája Olaszország. Sikkes és igényes belső térbe vezetnek a tágra nyíló ajtók. Az Intensa barna bőrös utasterében a műszerfalat bőr vagy bőrhatású, barna díszvarrásos borítás fedi. A panoráma üvegtető nagyobb része nyitható, ez egyre ritkább érték a jelenleg gyártott új autókban.

Bár a teleszkópot jelentő Cannocchiale-műszeregység digitális, de a 12,3” képátlójú óracsoport kerete a klasszikus csőműszereket idézi az árnyékoló hullámával. A nézeteket egyszerűen válthatjuk a bajuszkapcsoló végén a View gombbal.

Akárcsak a technika, a műszerfal is a Giulia öröksége. A műszerezettség jóllakatja benned az autórajongót, van olajhőmérséklet-mérő a műszerfalon, a menüből az olajnyomás és a töltőnyomás is kinyerhető. A korán bepiruló fordulatszámmérő csalódás egy sportos autótól, már 5500 felett piros a mező.

8,8” a középső kijelző képátlója, a képernyő jóval kisebb a ma megszokottaknál, de önmagában ezzel még semmi baj nincs. Tulajdonképpen úgy is felfoghatjuk, hogy az autó önmaga maradt, de ez a menürendszer és infotainment nettó vállalhatatlan 2026-ban bármilyen autóban, nemhogy egy prémiumtermékben.

Már a 2017-es induláskor és a legutóbbi, 2023-as modellfrissítéskor is kínos volt a fedélzeti rendszer elmaradottsága, de bő három évvel a ráncfelvarrás után végképp nehezen értelmezhető. Nemcsak az a rossz benne, hogy nehezen használható, logikájában, felépítésében minimum kérdőjeles a rendszer, de ami igazán szörnyű, az a lassúsága.

Annyira komótosan reagál, hogy többször is rányomsz egy menüpontra, mert úgy fest, hogy nem érti, aztán kiderül, hogy de, csak kell 1-2 másodperc, amíg ennek jelét adja.

A grafika is idejétmúlt, az autó kereke nem forog menet közben, ráadásul a zöld fényezésű autó kijelzőjén fekete Stelviót látunk. Egy jó van benne, az iDrive-pogácsájához hasonló nyomó-forgatógomb a menüben való barangolására.

Barátságosan tágas az utastér, a fejtér kényelmes 190 centis utasoknak is a második üléssorban, a lábtér bőséges, a kartámasz jó magasságban áll. Az időként megadató Ferrari-bemutatókon a reptéri transzferes úr egy dízel Stelvióval fuvarozott bennünket, mielőtt átült egy sorhatos dízel Maserati Ghiblibe, vele utazva megtapasztaltam, hogy órákon át kényelmes az Alfában a lábtartás a hátsó üléspadon.

Sajnos a hátsó ülés nem csúsztatható hosszirányban és a támla dőlésszögével sem variálható a csomagtartó. 525 literes csomagteret tár fel a motoros fedél, a középső háttámlarész előredöntésével méretes síalagutat kapunk. Ha mindhárom háttámlát lehajtjuk, 1600 literes tér jön létre, ami egy kombitól is egészséges érték lenne.