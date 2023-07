Formákban nem szoktam túlzottan véleményt alkotni, a dizájn mindig ízlés kérdése, ettől szép ez a világ, mindenki megtalálja a neki tetszőt. Az Alfa Romeo Stelvio viszont ilyen téren elég biztonsági játékos. Ha mellé állítjuk az összes konkurenst, mindenki hoz valami merészet, valami extravagánsat. Én nem mondom, hogy az a jó irány, de hozzájuk képest a Stelvio egészen egyszerű.

Domborításokkal persze nem lehet mellé lőni. Látni benne az izmokat, vagy kecses női vonásokat, lehet rajta legeltetni a szemünket és akarjuk is, mert nem találunk rajta olyan pontot, ahová nem szeretnénk nézni. Ebben a vörösben könnyen megragadja az ember tekintetét. Egyfelől, mert sokan az 510 lóerős Quadrifogliónak nézik, másrészt pedig egyik gyártó sem annyira tökös ma, hogy egy ekkora autónak rikító vörös színt adjon. És általánosan a vásárlók között sincs annyira vagány, hogy bevállalják a látványos színeket. Bezzeg az alfások…

Competizione olvasható a sárvédőin, ami egy új felszereltségi szint. Technikailag nem hoz változást a Velocéhoz képest, és dizájnban is csak nagyon keveset, de még igazán annyit se. Fényes fekete kerékjárati ívek, fekete a Scudetto V betétje és a felnik is sötét grafit szürkék. Látványosan változtak a lámpái a frissítéssel, a három osztás most rímel a Tonale megjelenésére és visszahoz egy kicsit a történelemből, a 159 és Brera megjelenéséből. Látványosabbak és jobban is világítanak, már nem elavult bi-xenon, hanem ledes technológiájúak.