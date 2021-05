Úgy indul be a hathengeres motor, mintha nem is lenne ott. A mild hybrid rendszerekben megvan a hagyományos indítómotor is általában, az indítja be elsőre a motor az ismert köszörülős módon. A Jaguar rendszere ezzel szemben úgy tűnik, már indításra is az indítógenerátort használja, mert a dízelmotor selymesen indul be, nincs egy rántása sem, gombnyomásra elkezd járni. Végtelenül finom és igényes, illik az autó karakteréhez, jót sejtet már elindulás előtt is.

Kicsit karcosa a sorhatos hangja, de csak annyira, amennyire például az én fülemnek kedves, ez egy jó motorhang. Szépen és egyenletesen húz, az első pillanattól kezdve van benne erő, a nyolcas ZF is jól osztja a fokozatokat, épp csak egy kicsit tűnik lassabbnak, mint ami észrevétlen lenne, de ennyi még belefér. A hajtásba nehéz belekötni, jól működő harmonikus rendszer fölényes erőtartalékokkal, ha szükség lenne rá. Menni könnyebb vele, mint megállni, a kelleténél agresszívebb fékezéseket kér a sofőrtől. Rendben, nem sportautó, de ekkora súlyhoz kicsit nagyobb fékek passzolnának.

Kiváló vezetési élményt ad a Jaguar F-Pace. A technikai dolgokra fogékonyak számára élmény lesz, hogy a hajtás kiszámítható, érezhetően tol a legtöbb helyzetben hátulról és hamarabb kezd el törzsből fordulni, minthogy tolja az elejét. Jó a kormányzás, 2 tonnához közel csodákat nem lehet művelni, így is épp elég pontos és közvetlen. Jelentős méretű autó, mégis él a sofőr keze alatt, ami elég fontos dolog, ha arról ismerni a márka kisebb, hagyományos modelljeit, hogy jó vezetni. Nagy szerencse, hogy az F-Pace-t is jó.

Érezhetően merevebb a karosszéria, mint korábban volt és a hangszigeteléssel is történt változás, mert eltűnt a dübörgés, a 21 colos kerekekkel is teljesen vállalható a futása. Egyedül a tetőablak pattogásai, azok maradtak meg, van itt még min csiszolni. Az erős dízelmotor nagy előnye a kényelmes utazás mellett, hogy viszonylag alacsony, 9 liter alatti fogyasztásra is képes úgy, ha hébe-hóba ki is használjuk az erejét.