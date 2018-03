Messze vannak már azok az évek, amikor az angol autók belülről is úgy néztek ki, mint egy vidéki kastély szivarszobája. Fényesre lakkozott fa és fenséges Connolly bőrkárpit helyett tipikus, modern hangulatú lett minden Jaguar beltere, így az F-Pace-é is. Alapvetően nem okoz meglepetéseket, egységesek a formák és megvan a nagyobb modellekre jellemző körbefutó ív, mely a hanyag illesztések miatt megtörik a – méltatlanul kemény plasztikból készült – ajtókárpitok és a műszerfal találkozásánál.

Sem a műbőr kárpitozás, sem a bulinegyed átlagos péntek estéit idéző kótyagos varrások nem emelik a sztratoszférába a Jaguar F-Pace utasterének színvonalát. Ahogyan a gombok kicsit izgő-mozgó, műanyagos kapcsolási érzete is messze van a konkurensek grammra kimért tikkenéseitől vagy éppen mesteri klattyanásaitól. Van még mit gyúrni az összeszerelési minőségen és a karosszéria merevségén bőséggel, engem leginkább a tető folyamatos ropogása nyugtalanított, mely a gigantikus panorámatető ellenére is véleményes. Dicséretes azonban, hogy csak mérsékelt mennyiségben használták a zongoralakkot és a tetőkárpit Alcantarája isteni finomságú.

Még a teszt napjai is kevesek volt ahhoz, hogy megszokjam a fennsíkon elhelyezett ablakemelő kapcsolósort. Minden átkozott mélygarázsos beállás alkalmával az ajtóburkolat alaptáboránál található ülésmemória-gombjait sikerült megnyomni, aztán csak csodálkoztam, hogy minden távolodik tőlem és nem az ablak megy lefelé. Bár a helykínálat messze elmarad például a kellemesen tágas BMW X3-asétól, de a kabin még komor feketében is otthonos, sportosan passzentos. Utóbbi elmondható a minden irányban állítható ülésekről, melyeket a keskeny combtámasz kivételével az egészen széles átfogású tesztcsoport nagyja is be tudott állítani kényelmesre.

2874 milliméteres tengelytávon elegendő helyet kap négy átlagos termetű utas, és azok sem panaszodnak majd a hátsó helyekre, akik 180 centiméternél később fejezték be a növést. Magas az üléspozíció, így a szűkre húzott ablakok és a masszív tetőoszlopok ellenére is megnyugtató a biztonságérzet. Persze a kilátás főleg hátrafelé erősen korlátozott, de a tolatás perceiben támaszt nyújt a remek képű tolatókamera, melynek segédvonalai is sokat segítenek a manőverezésben.

Széles, 10,2 colos érintőképernyő mögött fut az InControl Touch fedélzeti rendszer, mely indítás után lassan kel életre, utána viszont – az üzemmódválasztóval ellentétben – gyors és a csempés menü is színes és látványos. A kezelhetőségét némileg könnyíti, hogy a kis peremen megtámaszthatjuk a kezünket. Rengeteg funkció érhető el róla a hangulatvilágítás színétől a hajtáslánc részletes beállításáig. A klíma főbb funkcióit szerencsére nem száműzték a menübe, az ülés szellőztetéshez és a fűtéséhez azonban már az infotainmenthez kell nyúlni, azonban erre van álladó gomb a kijelző alsó során.

Természetesen tud navigálni, de ezzel a gyorsasággal és magyarsággal nem fog a Waze vadászterületén portyázni a Jaguar, az biztos. A térképet azonban akár a kormány mögött, a műszeregység helyén is nézegethetjük. Kiválóan szól az opciós Meridian hifi, de miután többször felmondta a szolgálatot, aztán majdnem megette Apukám kedvenc Pink Floyd lemezét (pedig barátságos módon angol zenét választottam), inkább csak telefonról adtam neki a muzsikát.

Meglepően jól áll tárolóhelyekből a Jaguar F-Pace, bőséges hely akad folyadékoknak és számtalan más motyónak az ajtók zsebeiben, hasznos a középkonzol gumírozott telefontartója, amiben nem csúszkál a készülék és a kartámaszból felbukkanó töltőkábel is elvezethető a célig. Aranyos és átgondolt részleteit azonban érdemes eltanulnia a kistestvér E-Pace-től majd a modellfrissítés során.

Az elektromosan mozgatható hátfal mögött alaphelyzetben 650 literes a csomagtartót találunk, amibe ugyan magasra kell emelni a motyókat, de a szabályos tér és a masszív csomagrögzítők jól pakolhatóvá teszi. Két kar meghúzásával buknak előre a hátsó ülések, így már 1,7 köbméteres tér áll rendelkezésre felújítandó alufelnik vagy más, hízottabb cuccok szállítására.