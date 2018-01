Pontosan így nézne ki, ha egy Jaguar F-Type belenézne egy króm golyóba és ezzel a furcsa képpel nem is jártam messze a valóságtól. Az E-Pace ugyanis nem a nagytesó F-Pace-től örökölte vonalait, hanem inkább elővették a sportkocsi ruháját és ráhúzták 4395 milliméter hosszú kompakt szabadidő-autóra. Felfelé nyúlnak a LED-mátrixos lámpák a széles, tipikusan jaguaros maszk két oldalán és hatalmas légbeömlőket vágtak a lökhárítóba, de még az erőt sugalló domborulat is ott figyel a gépháztetőn, ami remek látvány a vezetőülésből.

Profilból az ablakvonal is tagadhatatlanul F-Type-os jellegzetesség, a tető is kellően lejtős, de inkább az ablakkereteket húzták feljebb, hogy ne fogyjon el reménytelenül a tér odabent. Gusztusos még a tükörből is kiválóan látható váll a hátsó kerekek felett, az egész autó valóban sportos megjelenésű.

Az F-Type formai megoldásaiból merítettek a tervezők, amikor az E-Pace-t rajzolták

Olyan kicsi a túlnyúlás hátul, mintha a szigorú határidő miatt fejezték volna be ilyen gyorsan, pedig csak megmaradtak az ihletet adó sportautó arányainál. Felkerült az ablak alá a szépen csillogó márkajelzés és a vízszintesen nyújtózkodó hátsó lámpák, bennük a sikánmotívumos menetfénnyel. A lökhárítóban két, távolról is látható méretű kipufogó figyel, közöttük pedig halványan utalnak a diffúzorra is.

Tengernyi aranyos részlet közül az egyik kívülről is látható, a szélvédő alján egy kisjaguár követi a nagymacskát. Ezt vetíti este földre a tükör alján lévő lámpa is. Csak hogy tisztában legyünk vele, hogy az E-Pace a legkisebb, legaranyosabb Jaguar a palettán.