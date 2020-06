A Mercedes-Benz GLA második generációja nagy lépést tett a terepjárószerű SUV-k világa felé, magasabb, tágasabb, robosztusabb elődjénél.

Mi ez? A Mercedes kompakt méretű szabadidő-autójának második generációja, kétliteres turbós dízelmotorral. Mit tud? Használható autó, tágas utastérrel és nagy csomagtartóval, Mercedes minőségben, ennek megfelelően extra áron. Mibe kerül? A Mercedes GLA alapára 12 100 000 forint, kétliteres dízelmotorral 150 lóerővel és automata váltóval, a tesztautó felszereltségével 16,7 millió Kinek jó? Azoknak jó, akik egy kompakt-SUV testében élveznék a legmodernebb Mercedes technológiát

A Mercedes sárkányfejek módjára bővíti típuskínálatát ahol levágnak egyet, ott hét nő helyette. A kompakt méretben például már egy kisebb gyártónak elegendő verzió akad, az ötajtós A-osztály mellett ott a a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake, és most már van rendes, terepjárószerű SUV is a GLA képében (A B-osztály-GLB párosról nem is beszélve).

Azért kapta meg a “terepjárószerű” jelzőt, mert az előd egyáltalán nem volt az. A GLA első generációjában inkább csak az A-osztály megemelt, körbeműanyagozott kivitelét tisztelhettük. Szűk hátsó sora ellenére vitték mint a cukrot, így érthető, hogy a friss Mercedes GLA már tágasabb, magasabb karosszériát kapott, és belépett az átlag családi SUV-k csapatába.

A Mercedes minden ponton javított, ahol az elődöt kritika érhette, a második GLA tágasabb belteret, modern extrákat kapott

Külső Mivel a B-osztály testvéreként a GLB már betüremkedett a GLC alá a Mercedes szabadidő-autó kínálatában, így a torlódást elkerülendő a GLA teljes hosszából lecsíptek egy keveset (1,4 centiméterrel rövidebb az elődhöz képest), így lehet most ez a legkisebb csillagos szabadidőautó. Azért így sem apró, teljes hossza így is 4,41 méter, amihez 1834 mm szélesség és 1611 mm magasság társul, míg tengelytávja 2729 mm. Utóbbi 3 centis növekedést jelöl, de a magasság 10 centiméteres növekedése a legszembetűnőbb változás, ez ad igazi SUV-formát a második generációnak. Maga a dizájn az utóbbi évek Mercedes-Benz formanyelvénel jól átszűrt, tömegízlésnek megfelelő kivonata. Végre sikerült egy kellően agresszív, de nem eröltetett fényszóróformát találni, a hűtőrácson sem idegen a gigantikus márkajel, a motorháztető két hosszirányú domborítása pedig a Mercedes sportmodelljeinek látványos öröksége. Mondhatjuk német humornak is, ami elfér egy négyhengeres belépő dízelmotornál. Tényleg ez a kellemes kommersz tökéletes receptje, már az oszlopok is elég vékonynak tűnnek, az övvonal szinte vízszintes így jó a kilátás, és nem tűnik guruló atombunkernek az autó. A semlegesség zenjéhez a farrésznél érünk el, nincs túljátszott fényszóró, vaskos krómperem, egyszerű, gömbölyded, funkcionális az egész, lehetetlen belekötni. Tipikusan az a forma, amit látva a nagypapától kezdve a plüss játékmackóig minden családtag egyetértően bólint: szerethetően átlagos.

Belső A Mercedes 2013-ig, a hatodik generációs S-osztály megjelenéséig lépéshátrányban volt a digitális technológiát illetően. Ám innen az elavult apró egérmozikat felváltotta a képernyőszalag filozófiája, amit tudatosan hoztak le az E-osztályon keresztül egészen az A-osztályra épülő típuscsaládba. Ennek lényege, hogy a hagyományos, kormány mögé rendezett műszeregységet kukába dobták, és a középkonzolra eröltetett álló, kitüremkedő tablet helyett egy hosszú, duplaképernyőt figyelhet a sofőr. Ez minden felszereltségnél így van a GLA esetén is. Nincs analóg órás fapad, csak a méret változik: 7 és 10,25 hüvelyk képátlójú kijelzőkből lehet összekombinálni a belső teret. Képük tűéles, minden animáció rezzenésmentes, a vezérlés pedig a kormány két érintőfelületéről, a szintén érintésre reagáló, középkonzoli toucpadról, illetve közvetlen ujjal történő matatással történhet. Ezen felül az MBUX okos hangvezérlése is kifejezetten használható a mindennapokban. Az asszisztens tényleg jól reagál az élő beszédre, és bemagolt parancsszavak helyett életszerű kérdésekre is reagál. A “mennyi üzemanyag van még?” kérdésre például simán bemondta a hatótávot, a legközelebbi éttermet, benzinkutat pedig tényleg pár jó szóval kikeresi nekünk. Igaz, mindezt angolul. A grafika változtatható, három fő stílusa lehet a megjelenésnek, és szerencse, hogy van adaptív, távtartó tempomat, mert a sokszintes menüben barangolva jól jön ha figyel helyettünk az elektronika. A térkínálatot nézve az autó inkább a GLB/2 típusnevet érdemli, mert közelebb áll a B-osztályhoz, mint az A-hoz. A hátsó sor kifejezetten kényelmes két ember számára, a lábtér 116 mm-rel nőtt az elődhöz viszonyítva, a fejtér még üvegtetővel is megfelelő. A csomagtér mérete 435 liter alaphelyzetben és 1430 liter a támlák ledöntését követően, de ezeket az értékeket rugalmasan változtathatjuk a 14 centiméteres sínen mozgatható, 40:20:40 arányban dönthető, és állítható támlájú második üléssornak köszönhetően. Minőségi kifogásunk nem lehet, a sci-fi filmekbe illő, hangulatvilágítással ellátott kerek szellőzőnyílások kellő súllyal mozognak, a műszerfal vaskos puha borítást kapott, a klíma kezelőgombjait pedig vétek lett volna a digitális térbe száműzni, mert finoman megmunkált, kellemes tapintású darabok. Ezt nem tudja pótolni a leglátványosabb animáció sem.

Technika A H274 kódjelű típus a gyártó MFA2 padlólemezére épül, mozgatásáról a tipikus, kellően erős négyhengeres turbódízel gondoskodik. A kétliteres, egyturbós egység 3400-4440 fordulat között adja le maximális 150 lóerős teljesítményét, a 320 Nm csúcsnyomaték pedig 1400-2600-as fordulat között érhető el. Manuális váltó nincs a kínálatban, két duplakuplungos automatát adnak, hét vagy nyolc sebességfokozattal.

Vezetés Zseniális amit a fejlesztőmérnökök a SUV-kategóriában elértek. Addig faragták az életlen baltát, amíg nagyjából alkalmas lett a borotválkozásra. Ez igaz a Mercedes-Benz GLA-ra is, a magas építés, a teljesen átlagos dízelmotor ellenére egy kellemesen semleges viselkedésű, jól irányítható autót raktak össze. Régebben egy SUV vagy lobogott, mint zászló a szélben, vagy kőkemény büntetű futóművel pattogott, a sárnehéz karosszériát pedig még a nyomatékos dízelek is kelletlenül rángatták. Erre itt van a GLA, másfél tonnával, ránézésre teljesen átlagos 150 lóerővel, 320 Nm maximális nyomatékkal, mégis jól megy. Körülbelül ennyit tudtak papíron a közös nyomócsöves turbódízelek már 15 éve is, de nem ilyen széles fordulatszám tartományban, és nem nyolcsebességes duplakuplungos automatával. Az élénk működésnek ez a friss fejlesztésű alkatrész a kulcsa: a gyorsan, eltalált fokozatkiosztással dolgozó váltó. Ez a konstrukció gyorsításkor bizonyítja, hogy még mindig helye van az autógyártásban, szemvillanásnyi idő alatt pörgeti végig a fokozatokat. Így az autó szinte minden sebességtartományban élénken gyorsít, ez a teljesítmény bőségesen elég egy belépő motorhoz. Sőt, ahogy gyűltek a kilométerek, úgy tűnt egyre feleslegesebbnek bármilyen erősebb motor, a kínálatot nézve pedig kiderült, hogy a Mercedesnél is hasonlóan gondolkodnak. Ez a blokk a belépő és az erős dízel is, ennyi a gázolajos választási lehetőség, egy motor két teljesítményszinttel (150-190 lóerő). A váltó tehát menet közben zseniális, és szinte minden, a duplakuplungosokra jellemző hibáját eltüntették már, egyedül az emelkedőn történő elindulást oldja meg sután, hirtelen zárva a tengelykapcsolót lódul előre. Mint egy profi komornyik dolgozik alánk a futómű is, egyszerűen észrevehetetlenül teszi a dolgát, nincs kiugróan sportos, vagy kényelmes vonása. Semlegesíti az úthibákat, nem kell félni a letört útszélektől, a murvás padkától, bár ebben az egész magas oldalfalú abroncsok is sokat segítenek. Az autó úttartása, a kezelőszervek működése, és a szofisztikált vezetéssegítő rendszerek mind abba az irányba terelnek, hogy inkább bekapcsoljuk az indexelés hatására magától sávot váltó adaptív tempomatot, és elmerüljünk a színes-szagos, funkciókkal tömött menürendszerben, állítsunk egy új hangulatvilágítás kombinációt a 64 lehetőségből, vagy kérdezgessük az MBUX rendszer szinte mindent értő személyi asszisztensét az időjárásról.

Költségek Még nem működik a típus konfigurátora a hazai oldalon, de a katalógus elérhető, és a listaárak is, így nagy vonalakban látszik, hogy kompakt-SUV méretosztályban ennél magasabb színvonalú szolgáltatást nehezen találunk. Ez a bőséges kínálat a vételárban is tetten érhető, a GLA 200d 12,1 millió forintról indul, a tesztautóért pedig 16,7 milliót kérnek, de még innen is akad pipálnivaló az extralistákon. A vételáron túl a fogyasztás már elenyésző költségnek tűnik, átlagos felhasználás mellett könnyedén az 5,5-5,8 l/100 km tartományban tartható, legalábbis a teszthét alatt nem nagyon sikerült hat liter fölé vinni az átlagot. BMW X1 sDrive18d (150 LE) 10 030 000 Lexus UX 200 2WD CVT (171 LE) 10 950 000 Volvo XC40 T3 Aut. Base (163 LE) 9 895 000 Mercedes-Benz GLA 200 (150 LE) 12 100 000 Audi Q3 35 TDI S tronic (150 LE) 12 161 890