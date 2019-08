„Ha kívülről elnyerte a tetszését, csodálja meg belülről is!” – ígérem, utoljára idéztem a cég munkatársaitól. Első blikkre ez a Scala műszerfala egy az egyben (számológép, mondtam), de nincs is ezzel semmi baj. Egyszerű és nagyrészt könnyen használható. A kormány mögött terpeszkedő 10,25 colos digitális kijelzőn ötféle főkép közül választhatunk a vezetési adatoktól a navigációig. Középen egy tőle is dominánsabb méretű (de csak 9,25-ös kijelzőt tartalmazó) érintős képernyő trónol, itt tükrözhetjük többek között a telefonunkat, és az anyósülésből halkíthatjuk a rádiót. Tekerős hangerő-szabályozó nincs a középkonzolon.

A képeken látható tesztautóban rendkívül igényes, hasított bőrt és velúrt ízlésesen variáló kárpit borítja a kényelmes, gyorsan testre állítható üléseket. Minden más szem előtt lévő, és kézre eső helyen hasonlóan minőségi burkolatokat használnak, puha és barátságos műanyagokkal fedték be a műszerfalat. Ha kicsit lehajolunk mélyebbre, meg tapogatózunk hátul, az eldugodtabb helyeken, akkor találunk olcsó plasztikokat is bőven. Elektromos ülésmozgatás is csak a vezetőnek jár, a feleség édesanyjának már az se.

Meglepően tágas hátul, simán esélyes a kategória első helyére. Csomagtartója 400 literes, egyenes falú, és még szatyorakasztóból is csavaroztak be párat.