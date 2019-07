Behuppanva a bal első bőrfotelbe a 3-as műszerfala terpeszkedik előttünk, de mintha a 8,8 colos, már-már aránytalanul laposra nyesett központi kijelző másként lenne besüllyesztve. Talán csak az üléspozíció tréfálkozik velünk, minden esetre egész korrekt a kilátás körbe, hátul sincs meg – a kategóriagyilkos Toyota CH-R-re például igen jellemző – bunker-feeling.

Könnyen magunkra állítható a szépen varrt fehér bőrrel borított vezetőülés, az összes kezelőszerv korrektül kattan és csavarodik, a könyöklő előtti forgótárcsával viszonylag gyorsan megtalálható a menüben a keresett funkció. Tudnék mondani japán márkát, amely fényévekre van ettől, magasabb árcédula mellett. Négyzetméternyi bőrt feszítettek a műszerfalra is, puhák és barátságosak a műanyagok szinten mindenfelé.

Ritkaság, de az első ülések közötti 740 mm-es távolság éppen megegyezik a CX-5-ben lemérhető értékkel, azaz a kisebb SUV-ban semmivel sincsenek közelebb az elöl ülők vállai egymáshoz. Őszintén szólva hátra beülve sem tapasztaltam ordító különbségeket, a térdem itt is elfér, keresztbe tenni ebben sem tudom. Alulról nézve már hatalmas a differencia: a CX-3 belső terénél sokkal tágasabb a CX-30-é, ebben már hátul is elfér két felnőtt kényelmesen, hosszabb utakon is.

A hátsó láb-, és fejtér mellett a csomagtartó a gyenge pontja a legkisebb Mazda crossovernek, 430 literjével a CX-30 itt is sokkal többet nyújt (+80 liter), a 3-asra is bőven ráver (+72 liter).