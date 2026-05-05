Elég bosszantó bosszantó lehet amikor egy város komoly pénzből felépít egy komplett bírságfeldolgozó központot, majd nem sokkal később kiderül: azt a rendszert, amelyhez az egész beruházás készült, felülről betiltják. Nagyjából ez történt a kanadai Bramptonban, Ontario tartomány egyik gyorsan növekvő városában.

Brampton 2024 szeptemberében büszkén jelentette be, hogy megnyitotta új Automated Speed Enforcement Processing Centre (Automatizált Sebességellenőrzési Felügyelet) nevű központját. Ez volt az a létesítmény, amelynek feladata az automata sebességmérő kamerák által készített felvételek feldolgozása, a szabálysértések ellenőrzése és a bírságolási folyamat gyorsítása lett volna. A város hivatalos közleménye szerint a központ 42 új munkahelyet hozott létre, köztük 30 ellenőri pozíciót, és akkor már 70 automata sebességmérő kamera működött Bramptonban.

A terv az volt, hogy 2025 nyaráig 185 kamerára bővítik a rendszert, főként iskolai és közlekedésbiztonsági zónákban.

A beruházás azonban hamar kellemetlen fordulatot vett. Ontario kormánya 2025-ben elfogadott egy törvényt, amely hatályon kívül helyezte az automata sebességmérő rendszereket engedélyező tartományi szabályozást. Magyarul: a települések nem használhatnak többé ilyen kamerákat bírságolásra. Brampton hivatalos oldala szerint a város ASE-programja 2025. november 14-én leállt, ettől a naptól kezdve a kamerák már nem adnak ki új bírságot.

A Carscoops összefoglalója szerint Brampton több mint 75 millió kanadai dollárt, vagyis nagyjából 17 milliárd forintot költött a sebességmérős rendszerhez kapcsolódó központra, miközben a város által később vitatott helyi beszámolókban a teljes ingatlanérték 77,9 millió kanadai dollárként szerepelt. Brampton saját helyreigazító dokumentuma is megerősíti, hogy a 175 Sandalwood Parkway West alatti ingatlan megvásárlását 77,9 millió kanadai dollárért hagyta jóvá a városi tanács, és a célok között szerepelt az automata sebességmérési feldolgozóközpont is.

A város most nemcsak azzal szembesült, hogy a sebességmérős bírságközpont eredeti feladata megszűnt, hanem azzal is, hogy máshonnan kell pótolnia a közlekedésbiztonsági intézkedéseket.

A hírek szerint Brampton további 27–28 millió kanadai dollárt, vagyis körülbelül 6–6,4 milliárd forintot fordítana olyan hagyományosabb megoldásokra, mint fekvőrendőrök, új táblák, forgalomcsillapítás és más fizikai eszközök telepítése.

A váltás mögötti tartományi logika az, hogy a gyorshajtást ne kamerákkal és bírságokkal, hanem útépítési és forgalomszervezési eszközökkel próbálják visszafogni.

A város vezetői közben vizsgálják, hogyan lehetne az ASE-programból megmaradt technológiát más célokra használni.