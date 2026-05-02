A Vezess 2023-as cikkében adatokkal alátámasztva vezettük le, hogy miért tűnt már akkor is öngólnak az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított rendszámtáblák hazai árazása. 2025. február elsején aztán jelentősen, 35 százalékkal emelték a közlekedési hatósági díjakat, ez pedig az egyéni és egyedi rendszámok árát is érintette. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy az áremelés milyen hatással volt az igénylések számára és az állami bevételekre.

Mit jelent, hogy egyéni és egyedi rendszám?

2022. július 1. óta adnak ki új típusú rendszámokat Magyarországon, a korábbi három betűből és három számból álló táblákat ekkor váltották fel a négy betűből és három számból álló azonosítók. A reform az egyedileg előállított rendszámtáblákat is érintette: míg korábban csak kétféle egyedi rendszámot (négy betű + két szám, öt betű + egy szám) lehetett igényelni, addig az új, hétkarakteres rendszerben megduplázódott a lehetőségek száma:

három betű + négy szám,

négy betű + három szám,

öt betű + két szám,

hat betű + egy szám

kombinációk egyaránt igényelhetők. Közerkölcsbe ütköző vagy sértő kombinációk természetesen továbbra sem adhatók ki. Ahogy korábban, úgy 2022. július 1-jétől is van lehetőség egyénileg kiválasztott rendszámok igénylésére. Az egyénileg kiválasztott rendszámok formátuma megegyezik a sorozatrendszámokéval (négy betű + három szám), értelemszerűen csak olyan kombináció igényelhető, amelyet még nem adtak ki.

Az egyéni és egyedi rendszámok árának változása

Hatálybalépés dátuma Egyénileg kiválasztott (3+3; 2022. július 1-től 2+2+3) Egyedileg előállított (4+2, 5+1; 2022. július 1-től 3+4, 4+3, 5+2, 6+1) 2001. szeptember 8. 60 000 250 000 2003. március 16. 63 000 265 000 2004. május 1. 72 000 280 000 2007. április 1. 86 500 336 000 2009. október 1. 112 450 435 000 2025. február 1. 151 810 587 250

Az egyénileg kiválasztott rendszámokra észszerűtlennek tűnő korlátozás vonatkozik, ami tulajdonképpen feleslegesen és az állami bevételeket csökkentő módon korlátozza a potenciális igénylések számát. Egyénileg kiválasztott rendszámként ugyanis csak “sorozatban előállítható” azonosítókat lehet igényelni, az ezekre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

A sorozatrendszámok jelenleg kétszer két betűvel kezdődnek, és hogy ne állhassanak rajtuk értelmes magyar szavak, az első két betű csak két magánhangzó (például AA, AE stb.) vagy két mássalhangzó (például BB, BC stb.) lehet. A jogszabály megfogalmazása szerint ettől a korlátozástól a jelenlegi 151 810 forintos díjért cserébe sem lehet eltekinteni.

Mennyibe kerülnek most az egyedi rendszámok?

Az egyéni rendszámok korábbi ára 112 450 forint volt, 2025. február elsején pontosan 35 százalékos áremelés lépett hatályba. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 250 forintot kell fizetni. Az egyéni rendszámokra vonatkozó karakterkorlátozás egyik olvasata, hogy az állam így szerette volna a potenciális vásárlókat a drágább (tehát most már 587 ezer forintos) egyedi rendszámok felé terelni.

Mert az első két betűre vonatkozó szigor miatt hiába szeretné megvenni valaki a PE-TI-001 azonosítót, ezt egyénileg kiválasztott rendszámként nem, csak négy betűt és három számot tartalmazó egyedileg előállított rendszámként (PETI-001) kaphatná meg. A számok azonban azt jelzik, hogy a legtöbb magyar ennyit nem hajlandó fizetni egy rendszámért.

Kijózanító új értékesítési adatok

Arra számítani lehetett, hogy közvetlenül az áremelés előtt felpörögnek az igénylések, sokan előrehozhatták az esetlegesen későbbre tervezett vásárlásaikat. Az egyéni és egyedi rendszámok kiadásában illetékes Budapest Főváros Kormányhivatalától (BFKH) egyrészt az áremelés előtti, illetve azt követő három hónap értékesítési adatait kértük el.

2024.11.01. – 2025.01.31. 2025.02.01. – 2025.04.30. Egyéni 1600 darab 785 darab Egyedi 314 darab 107 darab

A számokból jól látható, hogy a 2025. február 1. előtt jól pörgő forgalom mekkora pofont kapott a 35 százalékos áremeléssel. Az egyéni rendszámok értékesítése azonnal 51 százalékkal esett vissza, de még rosszabb volt a helyzet az egyedi rendszámoknál, amelyekből az áremelést követő három hónapban 66 százalékkal kevesebbet igényeltek, mint az áremelést megelőző három hónapban.

Az áremelés óta már eltelt egy teljes év, és ennek adataira sem lehet büszke az illetékes minisztérium. Ezeket a számokat is elkértük a BFKH-tól.

2024.02.01. – 2025.01.31. 2025.02.01 – 2026.01.31. Egyéni 5080 darab 4147 darab Egyedi 843 darab 573 darab

Teljes évet vizsgálva nem látszik akkora zuhanás, mint közvetlenül az áremelés után, de a forgalom visszaesése így is érezhető. Az áremelés utáni első teljes évben 18,4 százalékkal kevesebb egyéni rendszámot adtak ki, mint az áremelést megelőző utolsó teljes évben. Az egyedi rendszámoknál ennél jóval nagyobb, 32 százalékos visszaesés volt.

Az áremelés hatásával kapcsolatos legárulkodóbb adatsor mégis az, ha az állam egyéni és egyedi rendszámokból szerzett bevételeit vizsgáljuk az áremelés előtti és utáni egy évben.

2024.02.01. – 2025.01.31. 2025.02.01 – 2026.01.31. Egyéni 571 246 000 forint 629 556 070 forint Egyedi 366 705 000 forint 336 494 250 forint Összesen 937 951 000 forint 966 050 320 forint

Vagyis a jókora áremelés ellenére egy teljes év alatt kevesebb mint 30 millió forinttal sikerült növelni az egyéni és egyedi rendszámokból szerzett bevételt. Más szavakkal: akkora visszaesést hozott az igénylésekben az áremelés, hogy ezt a magasabb díjak sem tudták kompenzálni. Egy teljes év alatt (a kérdéses időszak inflációját is alulmúló) alig 3 százalékos bevételnövekedést sikerült elérni a 35 százalékos áremelés mellett.

Összegzés

A számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör játékszerévé váltak az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazással operáló Szlovákiában (elektronikus úton kérve 400 euró, vagyis 145 ezer forint) továbbra is rengeteg igénylést és ezzel állami bevételt termelve dübörög a rendszer.

Szerinted is drágák a magyar egyedi rendszámok? Igen 41% (46) Dehogy, aki feltűnősködni akar, fizessen csak! 34% (39) Nem tudom megítélni, de 151 ezret talán én is fizetnék egy jó rendszámért, 587-et soha 25% (28)

Az adatok alapján még inkább úgy tűnik, hogy kedvezőbb hazai árakkal az egyedi rendszámra vágyó autósok és az állam is sokkal jobban járhatna. Logikusnak tűnő megoldás lenne csökkenteni az árakat, vagy legalább úgy módosítani a szabályokat, hogy az egyénileg kiválasztott rendszámok esetén ne legyen érvényes az első két karakterre vonatkozó korlátozás. Sokan lehetnek, akik 151 ezer forintot talán hajlandók lennének kiadni egy számukra kedves rendszámért, 587 ezret viszont semmiképp sem. A szomorú realitás valóban az, hogy ennyiért a magyarok nagy része autót vesz, nem pedig rendszámot…