Tavaly július 1. óta új típusú rendszámtáblákat adnak ki Magyarországon, a reform az egyedileg előállított rendszámtáblákat is érintette. Míg korábban csak kétféle egyedi rendszámot (négy betű + két szám, öt betű + egy szám) lehetett igényelni, addig az új, hétkarakteres rendszerben megduplázódott a lehetőségek száma:

három betű + négy szám,

négy betű + három szám,

öt betű + két szám,

hat betű + egy szám

kombinációk egyaránt igényelhetők, a legutolsóra példa a nyitóképen látható illusztrációnk. Közerkölcsbe ütköző vagy sértő kombinációk természetesen továbbra sem adhatók ki.

Ahogy korábban, úgy 2022. július 1-jétől van lehetőség egyénileg kiválasztott rendszámok igénylésére is. Az egyénileg kiválasztott rendszámok formátuma megegyezik a sorozatrendszámokéval (négy betű + három szám), értelemszerűen csak olyan kombináció igényelhető, amelyet még nem adtak ki. Az új rendszámformátum bevezetése előtt a hivatalos kommunikációkban szinte dicskedtek az illetékesek azzal, hogy a rendszámok “2009 óta változatlan költségei” 2022 júliusától sem emelkednek, pedig a formátumváltás kiváló lehetőséget adott volna az egyéni és egyedi rendszámok árának korrekciójára, vagy akár egységesítésére.

112 450 vs. 435 000 forint

Az ugyanis, hogy az immár 14 éve változatlan árakhoz nem nyúltak, azt is jelenti, hogy az egyéni és egyedi rendszámok ára továbbra is nagyon magas Magyarországon. Az egyénileg kiválasztott rendszámok 112 450, míg az egyedileg előállítottak 435 ezer forintba kerülnek, ráadásul az új rendszer megtartott egy kifejezetten észszerűtlennek tűnő korlátozást is az előzőből.

Egyénileg kiválasztott rendszámként korábban is csak “sorozatban előállítható” azonosítókat lehetett igényelni, ebben nem történt változás. Csakhogy a sorozatrendszámok jelenleg kétszer két betűvel kezdődnek, és hogy ne állhassanak rajtuk értelmes magyar szavak, az első két betű csak két magánhangzó (például AA, AE stb.) vagy két mássalhangzó (például BB, BC stb.) lehet.

A jogszabály megfogalmazása szerint ettől a korlátozástól 112 450 forintért sem lehet eltekinteni. Vagyis az első két betűre vonatkozó szigor miatt hiába szeretné megvenni valaki a TO-MI-001 azonosítót, ezt egyénileg kiválasztott rendszámként nem, csak négy betűt és három számot tartalmazó egyedileg előállított rendszámként (TOMI-001) kaphatná meg. 112 450 helyett 435 ezer forintért, ami akár olyan látszatot is kelthet, mintha szándékosan próbálnák a potenciális vásárlókat a drágább verzió felé terelni.

Eközben Szlovákiában

Szlovákiában fél évvel a magyar rendszámreformot követően (2023. január 1-től) vezettek be új formátumot, egyébként a hazaihoz nagyon hasonlót. Az új rendszámok bevezetése után Magyarországon sokan nehezményezték, hogy miért nem területalapú azonosítókra álltunk át, Szlovákiában korábban ilyenek voltak, ott éppen most szüntették meg őket.

Az új, módosított betűtípussal és újratervezett címerrel készülő szlovák sorozatrendszámok a magyarhoz hasonlóan két betűvel (és a címerrel) kezdődnek, majd – az olasz és francia rendszámokhoz hasonlóan – három szám és újabb két betű következik.

Az új formátum bevezetésével jelentősen leegyszerűsítették az egyedi rendszámok igénylését is. Míg Magyarországon be kell mennie egy okmányirodába azoknak, akik egyéni vagy egyedi rendszámot szeretnének, addig Szlovákiában egyszerűen, interneten keresztül adhatók be a kérelmek.

Északi szomszédunknál egységesen 331 euróba (125 ezer forintba) kerülnek az egyedi rendszámok, a hét karaktert lényegében teljesen szabadon lehet megválasztani. A címer előtt egyik karakter sem lehet szám, illetve a választott azonosító nem egyezhet meg a sorozatrendszámok formátumával, de ettől eltekintve szabad a vásár, akár hét betűt is lehet választani.

Hol fogynak jobban?

A hazai kezdet jó volt, rögtön tömegek rohantak az okmányirodákba, amint elindult az új rendszer: csak az első napon a korábbi egyhavi átlagnak megfelelő egyéni, illetve egyedi rendszámigényt dolgoztak fel.

Ez azt jelenti, hogy míg korábban országos átlagban 35-40 kérelmet nyújtottak be hetente, 2022. július 1-jén csaknem 300-at.

Az ezt követő napok is átlag feletti számokat hoztak, július 4-én és 5-én majdnem 160 igény érkezett, a kezdeti nagy roham után azonban fokozatosan csökkenni kezdett az érdeklődés.

Budapest Főváros Kormányhivatala arról tájékoztatta a Vezesst, hogy 2023 áprilisáig 782 egyedileg előállított és 4337 egyénileg kiválasztott rendszámot adtak ki Magyarországon. Ebből egyébként jól látszik, hogy hiába a vélt vagy valós szándék az autósok (drágább) egyedi rendszámok felé való terelésére, akár esetleges kompromisszumokkal, az eredeti elképzelések megváltoztatásával is inkább az olcsóbb egyéni rendszámokat választják a magyarok. Ezzel szemben Szlovákiában alíg bírták kiszolgálni az érdeklődők rohamát: a Vezess értesülése szerint csak az első napon (kerekítve) 15 ezer (!) egyedi rendszámra vonatkozó igénylés érkezett be az illetékes minisztériumhoz. Január 1. óta egyébként az utakon és parkolókban is nagyon gyakran látni egyedi rendszámos autókat Szlovákiában.

Senkinek sem jó, hogy itthon ennyibe kerülnek az egyedi rendszámok

Könnyű kiszámolni, hogy Magyarországon eddig 340,17 millió forint bevételt hoztak az egyedileg előállított rendszámok (782 x 435 000), míg az egyénileg kiválasztottak 487,7 milliót (4337 x 112 450). A kerekítve 828 milliós, nagyjából tíz hónap alatt összegyűlt bevétel valósággal eltörpül a szlovák államé mellett, ahol egyetlen nap alatt durván ötmillió euró (~15 000 x 331) jött össze, ami átszámítva majdnem 1,9 milliárd forintot jelent.

A számok alapján nagyon úgy tűnik, hogy kedvezőbb hazai árakkal az egyedi rendszámra vágyó autósok és az állam is sokkal jobban járhatna. Logikusnak tűnő megoldás lenne csökkenteni az árakat, vagy legalább úgy módosítani a szabályokat, hogy az egyénileg kiválasztott rendszámok esetén ne legyen érvényes az első két karakterre vonatkozó korlátozás.

Szerinted is drágák a magyar egyedi rendszámok? Igen 46% (139) Dehogy, aki feltűnősködni akar, fizessen! 31% (95) Nem tudom megítélni, de 112 ezret talán én is fizetnék, 435-öt soha 23% (68)

Természetesen így sokkal több értelmes szó jelenne meg a hazai rendszámokon, de közerkölcsbe ütközők vagy sértők aligha, mert az egyénileg kiválasztott rendszámok legyártása is csak engedélyezést követően indulhat el. Sokan lehetnek, akik 112 ezer forintot még hajlandók lennének kiadni egy rendszámért, 435 ezret viszont semmiképp sem.