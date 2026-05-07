Monacóban nem könnyű feltűnő autóval villantani. A hercegség utcáin egy Ferrari SF90 vagy egy Lamborghini Aventador hétköznapi látvány, a Forma–1-es hétvégék környékén pedig végképp úgy néz ki a város, mintha valaki szupersportautó-katalógust borított volna az aszfaltra. Fernando Alonsónak mégis sikerült emelnie a tétet:

a kétszeres F1-világbajnokot egy Pagani Zonda Roadster Diamante Verde volánjánál látták Monacóban.

Az Autogespot oldalon május 6-án jelentekmeg a Zonda fotói, a feltöltő röviden annyit írt hozzá: „Alonso’s new car! Amazing!” A közösségi médiában terjedő felvételen Alonso látható, amint átveszi új autóját, majd monacói utcákon vezeti azt, amelynek értékét nagyjából 10 millió euróra teszik (3,5 milliárd forint).

A „10 millió euró” viszont óvatosan kezelendő. Nem azért, mert irreális lenne, hanem mert a konkrét adásvétel összegét nem erősítették meg. A kocsi korábban a német Mechatronik kínálatában szerepelt, a hirdetésben ma már „Verkauft”, vagyis eladva jelöléssel. A kereskedő nyilvános adatlapja szerint a 2017-es Zonda Roadster Diamante Verde mindössze 800 kilométert futott, 760 lóerős, fekete karbon karosszériát kapott speciális, zöld effektfényezéssel, belül fekete Alcantara borítással.

6 fotó

A lényeg azonban nem is a kilométeróra, hanem az, hogy ez nem utólag összebarkácsolt, hangos kipufogós Zonda, hanem gyári egyedi építés. A Mechatronik szerint a Diamante Verde „one-off”, tehát egyetlen példányban készült, ráadásul 760-as specifikációval, nem utólagos átépítésként. A Carbo-Titan váz mögött a Mercedes-AMG 7,3 literes, szívó V12-ese dolgozik, amely valamivel 8000/perces fordulat felett adja le a 760 lóerőt. A leírás külön kiemeli a kerámiabevonatú kipufogó-leömlőket, a négy kék MHG-dobot és a klasszikus Pagani-féle négy kipufogóvéget.

A Diamante Verde név nem marketinges túlzás: a karosszéria zöldes hatású lakkozást kapott, a zöld csíkok, betétek, felniperemek és utastéri varrások miatt pedig az autó tényleg úgy néz ki, mintha valaki egy pályanapra alkalmas ékszert csiszolt volna belőle. A motorháztető eredetileg a Zonda 760 LM-hez készült formát idézi, az első kerékjáratok szélesebbek, a tető nélküli használatnál pedig az utasok közvetlen közeléből hallani, ahogy a V12 a Cinque-stílusú légbeömlőn keresztül levegőt szív. Ez az a fajta részlet, amitől egy Pagani nem egyszerűen drága autó, hanem mozgó iparművészeti tárgy.

És hogy mennyit érhet?

Az RM Sotheby’s 2024 decemberében Dubajban 11 086 250 dollárért adott el egy 2014-es Pagani Zonda LM Roadstert, amely szintén egyedi különlegesség volt. Az aukciósház későbbi elemzése szerint a Zonda értéke látványosan felment: a normál példányok is több millió dolláros tartományban mozognak, a különleges, egyedi darabok pedig még magasabban.

Alonso nincs egyedül

Lewis Hamiltonnak is volt egy saját, lila Pagani Zonda 760 LH-ja, amelyet állítólag 10 millió euróért adott el. A különbség, hogy Hamilton autója kézi váltós volt. Hamilton egyszer azt mondta róla, hogy hangra a legjobb autója, vezethetőségre viszont nem a kedvence – ami egy 760 lóerős, hátsókerekes, analóg Paganinál talán nem is akkora meglepetés.

Alonso példánya viszont más karakter. A Diamante Verde kevésbé „versenyzői ego-tárgy”, inkább a Zonda-korszak egyik utolsó, személyre szabott lenyomata. A Zonda eredetileg 1999-ben jelent meg, de Pagani még jóval a Huayra bemutatása után is készített belőle különleges, egyedi darabokat. A gyár a leggazdagabb és legelszántabb ügyfeleknek mindig képes valami egészen egyedit építeni.

Monacóban tehát nem egyszerűen az történt, hogy Fernando Alonso vett egy nagyon drága autót. Hanem az, hogy egy F1-es világbajnok kivitt az utcára egy olyan Paganit, amelyet a legtöbb gyűjtő valószínűleg klimatizált garázsban, csepptöltőn és puha takaró alatt őrizne.