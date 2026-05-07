Egyedi rendszámot igényelni Magyarországon nem ördögtől való, de van néhány részlet, amit sokan csak akkor tudnak meg, amikor már kinézték maguknak a tökéletes betű-szám kombinációt. A hatóság csak akkor engedélyezi az egyedileg előállított rendszámot, ha az nem ütközik közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba.

Ezen kombinációkkal variálhatunk:

három betű + négy szám,

négy betű + három szám,

öt betű + két szám,

hat betű + egy szám

Ékezetes betű nem lehet benne, és a számjegyek nem állhatnak kizárólag nullákból.

Az egyedileg előállított rendszámtábla kiadása, illetve a jogosított személyében történő változás engedélyezése jelenleg 587 250 forintba kerül. Ennél olcsóbb megoldás az egyénileg kiválasztott rendszám, amikor a sorozatban előállítható, de még ki nem adott kombinációk közül választ valaki; ennek kiadása vagy jogosítottváltása 151 810 forint.

A lényeg azonban nem is ez, hanem az, hogy az egyedi vagy egyénileg kiválasztott rendszám nem az autóhoz, hanem a jogosított személyéhez kötődik.

Vagyis ha valaki mástól szeretne átvenni egy ilyen rendszámot, azt nem lehet pusztán egy adásvételi szerződéssel elintézni. A hatóságnál a rendszám jogosítottjának személyében bekövetkező változást kell engedélyeztetni, a kérelemről pedig a rendszámnyilvántartás ellenőrzése után döntenek.

Magyarul: a jogszabály beárazza ezt a tranzakciót is, nem elég kifizetni az egyedi rendszám árát az eladónak.

Ha a vevő az általa megvásárolt autóval együtt a különleges rendszámot is tovább szeretné használni, vagy külön szeretne átvenni valakitől egy ilyen táblát, akkor a jogosítottváltás hatósági díját újra meg kell fizetni. Ez az egyénileg kiválasztott rendszámnál 151 810 forint, az egyedileg előállítottnál 587 250 forint.

A szabályozásból az is következik, hogy ha a rendszámot a korábbi jogosított másik autóra akarja átszereltetni, az eredeti járművet át kell rendszámozni, vagy átmenetileg/véglegesen ki kell vonni a forgalomból. Ha pedig a rendszám rajta volt az eladott autón, de a korábbi jogosított magánál tartotta, az új tulajdonos kérelmére az autót át lehet rendszámozni.

Az ügyintézéshez a kormányhivatal oldalán külön nyomtatvány is elérhető „Kérelem – egyéni egyedi rendszámtábla” néven, az ilyen ügyek pedig a Központi Kormányablak hatáskörébe tartoznak.

Vagyis röviden: meg lehet vásárolni mástól egy egyedi rendszámot, de nem elég kifizetni az eladónak az által kért árat. A hatóságnál át kell vezetni, ki jogosult a rendszám használatára, és ennek díja gyakorlatilag ugyanannyi, mintha újonnan kérnénk az adott kategóriájú rendszámot.

Végül egy példa: József 1 millió forintért eladja Ádámnak az ADAMKA-1 feliratú egyedi rendszámot. Ezért Ádám 1 millió forintot fizet Józsefnek és még 587 250 forintot a kormányablakban, hogy a nevére kerüljön a rendszám. Szóval összesen 1 587 250 forintba fog kerülni, mire Ádám felrakhatja autójára az új, nagyon menő rendszámot. Az állam pedig kétszer húzta be ugyanazt az összeget egyetlen rendszámért…

A régi, három betűből és három számból álló különleges kombinációk sincsenek automatikusan kizárva a buliból. Ha egy ilyen rendszám a nyilvántartásban egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámként szerepel, akkor a jogosított személyében történő változás ugyanúgy kérelmezhető, átírása ugyanannyiba kerül mint a fent említett példában.

Egyedi rendszámok adás-vételével egyébként igen sok közösségi csoport, vagy apróhirdetési oldal foglalkozik, ahol találkozik a kereslet a kínálattal.

Nem csoda, hogy mióta árat emeltek, alig vásáról valaki egyedi rendszámot itthon: