Banki biztonsági szakembernek és rendőrnek adták ki magukat azok a csalók, akik több tízmillió forinttal károsíthattak volna meg egy arnóti férfit. A pénz egy részét már át is adta nekik az áldozat, de a rendőrök követték az elkövetőket, akik menekülés közben milliókat szórtak ki az autóból – írja a Police.

A jól ismert, mégis sokszor működő telefonos csalási módszerrel próbálkoztak a bűnözők Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A sértettet először egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hívta fel, azzal a történettel, hogy támadás érte a bankszámláját, ezért azonnali intézkedésre van szükség.

A férfit ezután állítólag átkapcsolták egy rendőrkapitányság nyomozójához. A vonal túlsó végén azonban nem valódi rendőr volt, hanem egy újabb csaló, aki rávette az arnóti férfit, hogy a pénze védelme érdekében utaljon át több mint 8 millió forintot egy „biztonságos” számlára.

A történet itt nem állt meg

Később további, több mint 7 millió forint átutalását is kérték tőle, ezt azonban a bank már megakadályozta. A csalók ezután más módszerhez nyúltak. Rávették a férfit, hogy vegye fel a számláján maradt, több mint 20 millió forintos megtakarítását készpénzben, majd adja át azt megőrzésre.

A sértett május 6-án eleget tett a kérésnek, és Arnót külterületén átadta a készpénzt két férfinak, akik rendőrnek adták ki magukat. A gyanúsítottak ezután autóval elhajtottak.

Csakhogy ekkor már a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai figyelték őket. A rendőrség bűnügyi információk alapján követte a 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri férfit, akik menet közben észrevették, hogy a nyomukban vannak. Ekkor több millió forintot dobtak ki az autó ablakán, majd Szikszó külterületén, az M30-as autópályán balesetet szenvedtek.

A két férfit elfogták, csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozók a több mint 20 millió forint készpénzt lefoglalták.