Május elsején örökre lehunyta a szemét Alex Zanardi, a bolognai születésű egykori autóversenyző. Az olasz színes karriert tudhatott maga mögött: fiatalon a juniorkategóriás szamárlétra megmászása után 1991-ben már a Forma-1-ben találta magát. Itt nem sikerült megvetnie a lábát, ezért az Egyesült Államokba helyezte át a székhelyét, ahol 1997-ben és 1998-ban az ottani formaautós széria csúcskategóriájának, a CART-nak kétszer is bajnoka lett.

Az F1-gyel utoljára 1999-ben randevúzott, egy szezont lehúzva a Williamsnél, a sikerek azonban nem találták meg. 41 nagydíj után intett végleg búcsút a száguldó cirkusznak, és tért vissza a CART-szériába. Ennek tündöklésnek azonban véget vetett egy németországi baleset 2001. szeptember 15-én: Zanardi egy akkora balesetbe keveredett, melybe majdnem belehalt. Csodával határos módon az olasz végül életben maradt, de mindkét lábát amputálni mellett.

Sokak életét derékba törné egy ilyen eset, de Zanardi nem az az ember volt, akit ez visszatartott volna bármitől is. Újra autóba ült, speciálisan átalakított versenygépével pedig túraautó-világbajnoki futamgyőzelemig is eljutott. Amikor pedig nem autózott, kézzel hajtott kerékpárral edzett. Ez a műfaj annyira jól ment neki, hogy négy paralimpiai bajnoki címet is nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

2020-ban újabb csapás érte a sportembert: bringás edzése közben elütötte őt egy teherautó. Hosszas kórházi ápolása után leginkább csak akkor hallhatott róla a nagyközönség, amikor otthona, ahol épp lábadozott, kigyulladt a tetőn lévő napelemek miatt.

Családja közleménye szerint Zanardi nyugodt körülmények között hunyt el, szerettei körében.