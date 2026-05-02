Május elsején örökre lehunyta a szemét Alex Zanardi, a bolognai születésű egykori autóversenyző. Az olasz színes karriert tudhatott maga mögött: fiatalon a juniorkategóriás szamárlétra megmászása után 1991-ben már a Forma-1-ben találta magát. Itt nem sikerült megvetnie a lábát, ezért az Egyesült Államokba helyezte át a székhelyét, ahol 1997-ben és 1998-ban az ottani formaautós széria csúcskategóriájának, a CART-nak kétszer is bajnoka lett.

Az F1-gyel utoljára 1999-ben randevúzott, egy szezont lehúzva a Williamsnél, a sikerek azonban nem találták meg. 41 nagydíj után intett végleg búcsút a száguldó cirkusznak, és tért vissza a CART-szériába. Ennek tündöklésnek azonban véget vetett egy németországi baleset 2001. szeptember 15-én: Zanardi egy akkora balesetbe keveredett, melybe majdnem belehalt. Csodával határos módon az olasz végül életben maradt, de mindkét lábát amputálni mellett.

2001. szeptember 15., a sorsfordító baleset (Kép: Jonathan Ferrey/Getty Images)

Sokak életét derékba törné egy ilyen eset, de Zanardi nem az az ember volt, akit ez visszatartott volna bármitől is. Újra autóba ült, speciálisan átalakított versenygépével pedig túraautó-világbajnoki futamgyőzelemig is eljutott. Amikor pedig nem autózott, kézzel hajtott kerékpárral edzett. Ez a műfaj annyira jól ment neki, hogy négy paralimpiai bajnoki címet is nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

Edzés közben (Kép: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

2020-ban újabb csapás érte a sportembert: bringás edzése közben elütötte őt egy teherautó. Hosszas kórházi ápolása után leginkább csak akkor hallhatott róla a nagyközönség, amikor otthona, ahol épp lábadozott, kigyulladt a tetőn lévő napelemek miatt.

Családja közleménye szerint Zanardi nyugodt körülmények között hunyt el, szerettei körében.

59 évet élt (Kép: LAT Images)