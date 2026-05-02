A Forma-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérőjének eredménye alapján nem látszik az, hogy a szezon kezdete óta mindent a Mercedes uralt. A legjobb hétben négy csapat autói vegyesen szerepelnek, Max Verstappen is előrekeveredett az ötödik rajthelyre a Red Bull-lal.

Az RB22 kapott pár fejlesztést Miami előtt, melyek közül talán a leglátványosabb a Ferrari-féle forgó hátsó szárny. Ezen felül új oldaldobozokkal, motorborítással, padlólemezzel és kipufogószárnnyal is frissült a Red Bull, mely a jelek szerint gyorsabbá is vált. “Sokkal inkább egyben van az autó. Természetesen vannak még dolgok, melyeken dolgozunk, de ez pozitív lépés volt a számunkra. Az elmúlt pár futamon több mint egy másodperccel voltunk lemaradva, most azt mondanám, majdnem megfeleztük a különbséget” – fogalmazott a négyszeres világbajnok.

“Még mindig gyengék vagyunk az első szektorban, ami főleg nagy sebességű. Így tudjuk, hogy ezen kell dolgoznunk, de a többi úgy tűnt, hogy jobban összeáll. Ennek kicsit örülök. Legalább kicsit leszakítottuk a középmezőnyt, de még mindig nem vagyunk ott, ahol szeretnénk.”

Verstappen az autó viselkedésének változásait is kiemelte, ami nem csoda, hisz leginkább erre panaszkodott, mintsem a teljesítményre. “Sokkal normálisabbnak érződik, kicsit jobban bízom benne” – magyarázta.